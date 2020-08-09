Украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе: "До 30 августа..." (42)

Politeka 2020.08.09 10:10

Решение Кабмина вызвало тревогу сегодня, 09:42 Решение правительства Украина о закрытии админграницы с Крымом до конца августа из-за коронавируса спровоцировало огромную очередь на КПВВ "Армянск- Каланчак" О ситуации, которая сложилась на контрольном пункте въезда-выезда, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке. Около трехсот человек, которые собирались выехать из оккупированного