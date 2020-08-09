Украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе: "До 30 августа..." (42)

- 09.08.2020 :: 11:16 На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь - Р.Чубаров : Транспортный бизнес 11:41
- При каких условиях позволяют пересечь границу с оккупированным Крымом : Gazeta.ua 11:35
- Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь : Антикор.com.ua 11:11
- Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь : Новости без границ 10:37
- На админгранице c Крымом - очередь из сотен человек : Шиповник.ua 10:34
- "Люди едут в Крым через Белгород, а не через Армянск" - очевидцы о закрытии КПВВ : Флот2017 10:34
- Из-за временного закрытия КПВВ на границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь, - Чубаров : DsNews 10:33
- 09.08.2020 10:05 На КПП между аннексированным Крымом и Украиной собрались огромные очереди : ДонПресс 10:28
- На границе с Крымом образовалась очередь : DailyUA 10:24
- Люди в срочном порядке бегут из Крыма. На контрольном пункте километровая очередь: Что происходит : NewsProUA 10:22
- Украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе: "До 30 августа..." : Politeka 10:10
- На выезде из Крыма образовалась огромная очередь : Waves-ua 09:58
- На админгранице с Крымом люди стояли в огромных очередях - они пытались "вырваться" из оккупации : Луганский Радар 09:55
- На границе с Крымом образовалась очередь : Kherson.life 09:51
- На границе с Крымом образовалась очередь : Новости Херсонщины 09:48
- На админгранице с Крымом люди стояли в огромных очередях - они пытались "вырваться" из оккупации : Апостроф 09:45
- На границе с Крымом образовалась очередь : Слово і Діло 09:42
- Сотни стремящихся покинуть Крым образовали огромную очередь на КПВВ : Главное 09:35
- На границе с Крымом образовалась очередь : ForUm 09:34
- Украинцы в срочном порядке покидают Крым. На границе огромная очередь: Что происходит : Elise Journal 09:31
- На границе с Крымом образовалась очередь - Редакция rezonans.info : Резонанс.info 09:26
- На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь, - Чубаров : UATV 09:15
- На границе с Крымом образовалась очередь : Херсон Онлайн 09:07
- Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь : Інформатор.press 09:06
- На административной границе с Крымом образовалась очередь из 300 человек, украинцы покидают полуостров. Фото : NewsMir.info 09:06
- Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей : Українські Новини 08:47
- На границе с Крымом образовалась очередь : Вибори в Україні та світі 08:46
- На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь - Чубаров : MY.UA 08:31
- На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь - Чубаров : Укринформ 08:31
- На админгранице в Крымом, на въезд в Украину - очередь из сотен человек : 112.ua 08:30
- Перед закрытием админграницы на выезде из Крыма собралась очередь - Чубаров : Крым.Реалии RFE/RL 07:52
- На границе с Крымом образовалась очередь : Мрия Запорожьe 07:12
- На границе с Крымом образовалась очередь : Ukr-Today.com 05:48
- На границе с Крымом образовалась очередь : Bigmir)net Новости 05:09
- Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь : ДнепрCity.net 04:19
- На выезде из Крыма образовалась большая очередь: что произошло : Сегодня.ua 04:16
- Из-за ограничений пересечения КПВВ с Крымом на админграницах собрались сотни людей - Чубаров : Українські національні новини 03:02
- Перед закрытием админграницы с Крымом только на одном КПВВ скопилось 300 человек - Чубаров : Гордон 02:35
- На выезде из Крыма образовалась огромная очередь. КПВВ прекратит работу через 7 часов : Українська правда 01:41