Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе: "До 30 августа..."

Украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе: "До 30 августа..." (42)

Politeka 2020.08.09 10:10
Решение Кабмина вызвало тревогу сегодня, 09:42 Решение правительства Украина о закрытии админграницы с Крымом до конца августа из-за коронавируса спровоцировало огромную очередь на КПВВ "Армянск- Каланчак" О ситуации, которая сложилась на контрольном пункте въезда-выезда, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке. Около трехсот человек, которые собирались выехать из оккупированного
ЧУБАРОВ, КРЫМ, КАЛАНЧАК, ОЧЕРЕДЬ, МАТЕРИК, МЕДЖЛИС, Украина, Крым, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020