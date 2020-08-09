В Киеве ограбили квартиру известной олимпийской чемпионки в день ее рождения (45)

DsNews 2020.08.09 17:33

воскресенье, 09 августа 2020, 17:03 В Киеве неизвестные преступники 7 августа ограбили квартиру украинской пловчихи, четырехкратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой Об этом сообщил в своем Facebook бизнесмен Тимофей Нагорный, передает "ДС". По его словам, все произошло в день ее рождения. "Героя Украины , четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали", - написал он.