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Взрывчатка в центре Киева: В партии Медведчука утверждают, что целью являлся их офис

Взрывчатка в центре Киева: В партии Медведчука утверждают, что целью являлся их офис (115)

Depo 2020.08.09 13:03
В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь" г. Киева 9 августа 2020 12:40 Фото: Патрульна поліція Києва Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передает Depo.ua. Отмечается, что представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром.
КИЕВ, ВАСИЛЬКОВСКАЯ, ВЗРЫВЧАТКА, ПРЕДМЕТ, УСТРОЙСТВО, ПЕЧЕРСК, Киев, Украина

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