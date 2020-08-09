Взрывчатка в центре Киева: В партии Медведчука утверждают, что целью являлся их офис (115)

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- 09-Aug-2020 14:50 В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку : Южная правда 17:10
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- 9 августа, 16:06 В центре Киева обезвредили взрывное устройство : Думская.net 16:33
- В центре Киева нашли взрывчатку : Дело.ua 16:32
- 09.08.2020 15:54 В центре Киева возле офисного помещения обезвредили взрывное устройство : ДонПресс 16:28
- В центре Киева нашли взрывное устройство - полиция : DailyUA 16:24
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- В центре Киева правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство : Аргументы и Факты Украина 16:09
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- Полиция обезвредила взрывное устройство в Киеве : Новости Киева 15:52
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- Полиция обезвредила взрывное устройство в Киеве : Соцпортал 15:35
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- Возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство : Барометр Южноукраинска 15:12
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- Возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство : ДнепрCity.net 15:07
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