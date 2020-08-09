Заря подписала двухлетний контракт с Денисом Фаворовым (54)

- Денис Фаворов стал футболистом "Зари" : Всеукраинские вести 21:57
- Денис Фаворов стал футболистом "Зари" : Антикор.com.ua 21:11
- Не по своей воле. Фаворов пояснил, почему перешел в луганскую Зарю : Спорт.ua 20:37
- Денис Фаворов стал футболистом "Зари" : Новости без границ 20:37
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- Фаворов: "Хотел остаться в "Десне", но меня игнорировали" : NewsMir.info 20:06
- Фаворов: "Хотел остаться в "Десне", но меня игнорировали" : Футбольный Клуб 19:35
- Фаворов может усилить "Зарю" : Прессинг.net.ua 19:34
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- Фаворов - о переходе в Зарю: "Десна отказывалась продлевать со мной контракт" : Sportarena.com 19:13
- Денис ФАВОРОВ: "Хотел остаться в "Десне", но со мной отказались продлевать контракт" : Dynamomania.com 19:03
- Денис Фаворов: "Хотел остаться в "Десне", но со мной отказались продлевать контракт" : Tribuna.com Украина 18:46
- Денис Фаворов: "Хотел остаться в "Десне", но меня игнорировали" : Footboom.com 18:34
- Официально. Денис Фаворов перешел из "Десны" в "Зарю" : Динамо Киев от Шурика 18:29
- Официально: "Заря" подписала одного из самых крутых футболистов украинской Премьер-лиги : Depo 18:25
- ФК "Заря" объявил о переходе в команду Дениса Фаворова : Укринформ 18:01
- Заря объявила о переходе в команду капитана Десны : Zbirna.com 18:00
- Денис Фаворов - игрок "Зари"! : ФК Заря Луганск 17:21
- Капитан "Десны" Денис Фаворов переходит в "Зарю" : World News 17:19
- Заря объявила о трансфере капитана Десны (фото) : УНИАН 17:17
- Заря подписала лидера Десны : Телеграф.com.ua 17:13
- Официально. Денис Фаворов стал игроком "Зари" : Xsport.ua 16:58
- Капитан "Десны" перешел в "Зарю" : Високий Вал 16:50
- Заря подписала защитника Десны : Bigmir)net СПОРТ 16:37
- ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов - игрок Зари : Спорт.ua 16:37
- Фаворов усилил "Зарю" : Футбольный Клуб 16:35
- Заря подписала защитника Десны : Bigmir)net Новости 16:09
- Денис Фаворов стал футболистом "Зари" : 112.ua 16:00
- Официально: Фаворов стал игроком Зари : UA-Футбол 15:44
- Заря объявила о трансфере Фаворова : iSport.ua 15:44
- Заря подписала двухлетний контракт с Денисом Фаворовым : Sportarena.com 15:43
- Денис Фаворов перешел в Зарю : Террикон 15:42
- Капитан "Десны" переходит в "Зарю" : Gazeta.ua 15:35
- Заря официально объявила о подписании Фаворова : Футбол 24 15:34
- Официально: Денис Фаворов - игрок "Зари" : Footboom.com 15:34
- "Заря" объявила о подписании Дениса Фаворова : Dynamomania.com 15:33
- Усиление под Лигу Европы: "Заря" увела капитана у главного конкурента на медали : MY.UA 15:31
- Капитан "Десны" переходит в луганскую "Зарю" : Depo 15:26
- Капитан "Десны" Денис Фаворов переходит в "Зарю" : Про Футбол 15:21
- "Заря" объявила о подписании Дениса Фаворова : Tribuna.com Украина 15:16
- Денис Фаворов может перейти в "Зарю" : Footboom.com 14:04
- Усиление под Лигу Европы: "Заря" увела капитана у главного конкурента на медали : Сегодня.ua 14:01
- Капитан "Десны" Фаворов перейдет в "Зарю" : Xsport.ua 13:58
- Капитан Десны переходит в Зарю - СМИ : iSport.ua 13:44