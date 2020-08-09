Заря подписала двухлетний контракт с Денисом Фаворовым (54)

Sportarena.com 2020.08.09 15:43

09 августа 2020, 15:25 Автор: Vladyslav Ch Капитан Десны стал пятым летним новичком луганчан. Денис Фаворов, фото - facebook.com/desnafc Заря сообщила о подписании двухлетнего контракта с защитником Десны Денисом Фаворовым. Sport Arena сообщала о грядущем переходе Фаворова в стан луганского клуба после того, как подошел к концу его контракт с Десной. В составе Десны 29-летний защитник выступал с 2016 года.