Бунтовавший против карантина мэр Луцка подхватил COVID-19 (41)

- И.о. мэра Луцка, выступающий против "красной зоны", сам заболел коронавирусом : Вечерний Николаев 20:16
- Глава Луцка заболел коронавирусом : Соцпортал 19:35
- 09.08.2020 19:16 У мэра Луцка диагностировали коронавирус : ДонПресс 19:28
- И.о. мэра Луцка заразился коронавирусом : Нова Влада 19:08
- Во взбунтовавшемся против карантина Луцке заразился COVID-19 и. о. мэра : NewsMir.info 19:06
- И.о. мэра Луцка заразился коронавирусом : Hubs 18:40
- Во взбунтовавшемся против карантина Луцке заразился COVID-19 и.о. мэра : From-UA.com 18:35
- И. о. мэра Луцка заразился коронавирусом : Шиповник.ua 18:34
- И.о. мэра Луцка заразился коронавирусом : Экономика от Пророка 18:28
- Мэр Луцка заболел коронавирусом : Depo 18:25
- Бунтовавший против карантина мэр Луцка подхватил COVID-19 : Хвиля 17:36
- У мэра Луцка подтвердили COVID-19 : Західна iнформаційна корпорація 17:16
- У временного мэра Луцка обнаружили коронавирус : Сумські Дебати 16:33
- У временного мэра Луцка обнаружили коронавирус, но он все-равно против "красной зоны" : Антикор.com.ua 16:12
- У временного мэра Луцка обнаружили коронавирус, но он все-равно против "красной зоны" : Новости без границ 16:07
- 16:01 09.08.2020 И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции : Интерфакс-Україна 16:06
- Секретарь луцкого городского совета заболел COVID-19 : 5 Канал 16:01
- 9 августа 2020 14:50 И.о. мэра Луцка, который выступал против жесткого карантина, сам заболел коронавирусом : Klymenko time 15:48
- И.о. мэра Луцка подхватил COVID-19, но все еще выступает против жесткого карантина : В Час Пик 15:45
- "Раз заболел, виноват сам": и.о. мэра Луцка подхватил коронавирус : Телеграф.com.ua 15:43
- И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом : Iнше ТВ 15:43
- Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел COVID-19, но по-прежнему против усиления карантина : Главное 15:35
- У временного мэра Луцка обнаружили коронавирус, но он все-равно против "красной зоны" : Страна.ua 15:31
- Мэр Луцка заболел коронавирусом : ZN,UA 15:17
- Мэр Луцка Пустовит, выступавший против ужесточения карантина, инфицирован коронавирусом : Dialog.ua 15:03
- У исполняющего обязанности мэра Луцка обнаружили коронавирус : 112.ua 15:00
- Григорий Пустовит заболел коронавирусом: глава Луцка рассказал, где мог заразиться : Апостроф 14:45
- Временный мэр Луцка заболел COVID-19. Но он до сих пор против усиления карантина в городе : Громадське телебачення 14:36
- В Луцке, где выступали против карантина, и.о. мэра заразился COVID-19 : Рубрика 14:30
- Мэр областного центра заболел коронавирусом : Комментарии.UA 14:23
- И.о. мэра Луцка заразился COVID-19 : #Буквы 14:19
- В Луцке, где бунтовали против карантина, и.о. мэра заразился COVID-19 : Обозреватель 14:10
- Мэр Луцка заболел коронавирусом : Gazeta.ua 14:05
- "Раз заболел, сам виноват": У и. о. мэра Луцка обнаружили коронавирус : Depo 14:03
- Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел коронавирусом : Укринформ 13:46
- И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом : Новое Время 13:40
- Исполняющий обязанности головы Луцкого городского совета заболел коронавирусом : Еспресо TV 13:04
- Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел COVID-19 : RegioNews 12:41