Бунтовавший против карантина мэр Луцка подхватил COVID-19 (41)

Хвиля 2020.08.09 17:36

Со 2 августа Пустовит находится на самоизоляции "Хвиля" 09.08.2020 17:20:00 Григорий Пустовит Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заболел коронавирусом и со 2 августа он находится на самоизоляции. Как сообщил Пустовиит в своем Facebook, вероятнее всего он мог заразится коронавирусом во время пикета горсовета с предпринимателями Центрального рынка. "Так случилось, что и меня не обошел COVID-19.