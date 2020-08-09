"Мы должны поставить точку...": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение (44)

- Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : Шиповник.ua 19:34
- 09.08.2020 19:02 Зеленский пообещал поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины : ДонПресс 19:28
- "Мы должны поставить точку...": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение : NewsProUA 19:22
- Статус коренного народа получат крымские татары - Зеленский : Nowyny.com з Закарпаття 19:20
- Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе : Местные вести 19:12
- Август, 09 в 18:49 Украина готовится предоставить крымскотатарскому народу статус коренного - Зеленский : ICTV Факти 19:06
- Зеленский пообещал "поставить точку" в вопросе признания крымскотатарского народа коренным : 5 Канал 19:00
- Зеленский выступил с важным заявлением по Крыму : Апостроф 19:00
- "Должны поставить точку". Зеленский поразил обращением, общая задача. "Вопрос назрел давно" : Корупція Інфо 18:54
- Нужно определить крымскотатарский народ как коренной, - Зеленский : КНК Медиа 18:49
- Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : Вибори в Україні та світі 18:46
- Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский : Gazeta.ua 18:35
- - 9 августа 2020 17:11 Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : EconomistUA 18:29
- Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа : Ракурс 18:23
- Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа : Слово і Діло 18:12
- Зеленский пообещал дать статус "коренного народа" крымским татарам : Новости N 18:09
- Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : ForUm 18:04
- Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе : Телеграф.com.ua 17:43
- Зеленский пообещал отметить день коренных народов в свободном Крыму : Еспресо TV 17:34
- Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной : Українська правда 17:11
- 09-Aug-2020 16:28 Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : Южная правда 17:10
- Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму : Iнше ТВ 16:43
- Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение: "Мы наконец..." : Politeka 16:40
- В Украине хотят законодательно определить статус крымскотатарского народа : Lenta.ua 16:38
- Зеленский пообещал отпраздновать День коренных народов в свободном Крыму : Новости без границ 16:37
- В Украине готовятся законодательно определить статус крымскотатарского народа как коренного - Зеленский : ПрессОрг24 16:34
- Зеленский анонсировал присвоение крымским татарам особого статуса : FinOboz 16:33
- Зеленский пообещал отпраздновать День коренных народов в свободном Крыму : Антикор.com.ua 16:12
- "Украине важно защитить права крымских татар как коренного народа", - Зеленский : DsNews 16:03
- Зеленский выступает за предоставление крымским татарам статуса коренного народа : GlavPost.Com 15:37
- Зеленский анонсировал присвоение крымским татарам особого статуса : Капитал 15:20
- Зеленский заявил, что планирует узаконить статус крымских татар как коренного народа : NewsOne 15:09
- Зеленский анонсировал законопроект о коренных народах : УНИАН 15:02
- Зеленский выступает за предоставление крымским татарам статуса коренного народа : Сегодня.ua 15:01
- В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов, - Зеленский : Главное 14:35
- Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму, - Зеленский : Цензор.Нет 14:32
- В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного, - Зеленский : Рубрика 14:30
- В Украине готовятся законодательно определить статус крымскотатарского народа как коренного - Зеленский : DailyUA 14:24
- В Украине готовятся законодательно определить статус крымскотатарского народа как коренного - Зеленский : Українські національні новини 14:17
- Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму : UAzmi 14:15
- Зеленский пообещал отпраздновать День коренных народов в свободном Крыму : Обозреватель 14:10
- 09.08.2020 13:52 Зеленский: В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов : Петр и Мазепа 14:10
- 13:59 09.08.2020 Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного - Зеленский : Интерфакс-Україна 14:06
- Работа над законодательным определением коренных народов ведется, - Зеленский : Depo 14:03