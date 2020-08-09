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"Мы должны поставить точку...": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение

"Мы должны поставить точку...": Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение (44)

NewsProUA 2020.08.09 19:22
09.08.2020 Обновлено 09.08.2020 Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение по вопросу коренного населения Крыма. Как сообщили в Телеграм-канале Офиса президента, Владимир Зеленский подчеркнул, что на данній момент ведется работа на законодательном уровне. Она предполагает определение коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного. По случаю Международного дня коренных народов мира Зеленский подчеркнул,
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