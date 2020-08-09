Заместитель Ермака Татаров требовал для Стерненко подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное (32)

Depo 2020.08.09 15:03

Одиозный экс-милиционер времен Майдана Олег Татаров, которого недавно назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году в качестве адвоката требовал у следователя Службы безопасности Украины объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух лиц активисту Сергею Стерненко 9 августа 2020 14:15 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Следствие.Инфо.