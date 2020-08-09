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09.08.2020, Москва, Елена Острякова Либеральных российских журналистов уложили в Минске мордами в асфальт

09.08.2020, Москва, Елена Острякова Либеральных российских журналистов уложили в Минске мордами в асфальт (58)

Политнавигатор 2020.08.09 18:18
Съемочная группа либерального российского телеканала "Дождь" (корреспонденты Владимир Раменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов) были задержаны сегодня в Минске. Об этом сообщается на официальном сайте "Дождя", передает корреспондент "ПолитНавигатора". Люди в штатском и в масках уложили журналистов на асфальт, связали, а потом увезли в неизвестном направлении. Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико,
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