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Фокус: Украина

В Киеве и ряде областей. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Киеве и ряде областей. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине (88)

Новое Время 2020.08.10 09:10
10 августа, 08:34 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине в понедельник, 10 августа. По данным спасателей, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Грозы также накроют Киев и Киевскую область (I уровень опасности). Ранее синоптики сообщали, что к середине недели в Украине существенно похолодает. Редактор: Татьяна Габедава
ГРОЗА, ДОЖДЬ, ПОГОДА, ГРАДУС, УКРАИНА, СИНОПТИК, Украина, Киев
2020.08.10 (88)

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