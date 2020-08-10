В Киеве и ряде областей. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине (88)

Новое Время 2020.08.10 09:10

10 августа, 08:34 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине в понедельник, 10 августа. По данным спасателей, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Грозы также накроют Киев и Киевскую область (I уровень опасности). Ранее синоптики сообщали, что к середине недели в Украине существенно похолодает. Редактор: Татьяна Габедава