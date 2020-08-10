В Киеве и ряде областей. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине (88)

2020.08.10 (88)2020.08.09 (90) →
- Прогноз погоды на ближайшее время - в Украине немного похолодает : Херсон Daily 13:07
- Над Киевом - грозовой фронт, объявили "желтый уровень" опасности : Укринформ 13:02
- Похолодание, дожди и сильный ветер: подробный прогноз погоды на неделю : Микола.net 13:02
- В ГСЧС предупредили о грозах, накроющих север, запад и центр Украины : 5 Канал 13:00
- На этой неделе столбики термометра на Луганщине "поползут" вниз : Луганский Радар 12:55
- В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать до конца недели : Новости Херсонщины 12:48
- 12:22, Сегодня Лето кончается: синоптик дал прогноз погоды до сентября : Україна24 12:48
- Дожди и похолодание: в Украине резко изменится погода : IPnews 12:44
- Прогноз погоды: в Украину идет похолодание, ожидаются дожди : Новое Время 12:41
- В Украине резко изменится погода: задождит, а потом сильно похолодает : РБК-Україна 12:41
- В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать до конца недели : Херсон Онлайн 12:37
- В Киеве объявлено штормовое предупреждение : Главное 12:35
- В Украине похолодает и станет больше дождей: как изменится погода : Сегодня.ua 12:31
- На Днепропетровщине сохраняется вероятность пожаров : Новости Днепра 12:26
- На территории Краматорска пройдут грозы : Восточный проект 12:16
- В Украину идет похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды : Обозреватель 12:10
- Погода на неделю: в Украину придет похолодание (карта) : УНИАН 12:02
- В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать до конца недели : Апостроф 12:00
- 10.08.2020 :: 09:07 Погода на 10 августа 2020 г. - на большей части территории Украины дожди, днем до +32 : Транспортный бизнес 11:41
- Стало известно, когда всю Украину накроют грозы : Фраза.ua 11:35
- Ожидается ухудшение погоды: в Украине объявлен I уровень опасности : Юж-Ньюз 11:24
- Погода резко испортится: штормовое предупреждение, информация ГСЧС : Акценты 11:12
- Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды : Хвиля 11:06
- Дождь и гроза: какой будет погода в Каменском в ближайшие дни : 5692.com.ua Каменский 11:06
- Украинцев предупредили об ухудшении погоды : ForUm 11:04
- Прогноз погоды на 10 августа 2020 года: на востоке и юге Украине солнечно и жарко, на западе и севере - дожди : Национальный Банк Новостей 10:39
- Дожди и холод: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Украине : From-UA.com 10:35
- Погода в Попасной на этой неделе: облачно и без осадков : Попасная.City 10:31
- Погода на неделю: С понедельника по среду в Украине будут дожди с грозами : 112.ua 10:30
- Похолодает: какой будет погода в Харькове на этой неделе : Vgorode.ua 10:16
- Украинцев предупредили об ухудшении погоды 10 августа : RUpor.info 10:12
- Август, 10 в 9:55 Похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА) : ICTV Факти 10:06
- Сегодня жара начнет отступать, местами - дожди и грозы : МИГ Запорожья 10:06
- Похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА) : ГЛАВПОСТ 10:05
- В Киеве испортится погода: синоптики предупреждают о грозе : 44.ua 10:05
- В Украине ожидается ухудшение погоды : Маю право 09:57
- Ожидается ухудшение погоды: в Украине объявлен I уровень опасности : Вести-UA 09:52
- Дождь и грозы: погода в Украине 10 августа : Прямий канал 09:46
- В Украине резко изменится погода: карта регионов, которые накроет буря : Обозреватель 09:40
- В Украине резко ухудшится погода: где ждать дождей и гроз (карта) : Гуру.ua 09:39
- Прогноз погоды: в ряде областей Украины и в Киеве ожидаются дожди : Контракты.ua 09:37
- Киев могут накрыть грозы: ГСЧС объявила штормовое предупреждение : DsNews 09:33
- 10.08.2020 08:57 В Украине резко ухудшится погода: объявлен I уровень опасности : ДонПресс 09:28
- В Запорожье будет жарко, но ветрено : Depo 09:26
- Спасатели предупредили о грозах по всей Украине : Українські Новини 09:15