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В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки (23)

Газета День 2020.08.09 18:25
Фото: Генеральный штаб ВСУ По состоянию на 10.00 воскресенья, 9 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов - 6, выздоровели - 681 человек, а на изоляции находится 795 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ. "За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой
СЛУЧАЙ, СУТКИ, ПАЦИЕНТ, ПАНДЕМИЯ, УКРАИНА, НОВОЕ, Украина, Киев, Львов, Харьков, Ивано-Франковск
2020.08.10 (23)

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