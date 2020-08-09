В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки (23)

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- Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур : Антикор.com.ua 00:11
- 23:39 09.08.2020 В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался : Интерфакс-Україна 00:06
- Бразилия: число умерших от COVID-19 превысило 100 тысяч : Крым.Реалии RFE/RL 23:52