В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки (23)

Газета День 2020.08.09 18:25

Фото: Генеральный штаб ВСУ По состоянию на 10.00 воскресенья, 9 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов - 6, выздоровели - 681 человек, а на изоляции находится 795 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ. "За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой