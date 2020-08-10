Доллар и евро изменили свою стоимость (87)

Вести-UA 2020.08.10 09:52

Сегодня, 09:19 / Северин Илькив Курс Нацбанка На понедельник, 10 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам: 1 доллар США - 27,65 грн; 1 евро - 32,68 грн; 10 российских рублей - 3,76 грн. Таким образом, по сравнению со значениями 7 августа, курс доллара снизился еще на три копейки после падения на две копейки в предыдущий банковский