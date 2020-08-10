Доллар и евро изменили свою стоимость (87)

2020.08.10 (87)2020.08.09 (16) →
- Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 10 августа : ДнепрCity.net 13:08
- Что ждать от курса на данной недельке? : Ukr-Today.com 12:48
- Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 10 августа : РБК-Україна 12:41
- Аналитик RoboForex: гривне позволили немного укрепиться : Минфин 12:38
- 32 мин. назад Что ждать от курса на этой неделе? : Finance.UA 12:33
- Ажиотаж спал, гривня укрепляется: как долго будет дешеветь валюта : Дело.ua 12:32
- Курс валют на 10 августа: в цене упали доллар и евро : Лента новостей Днепра 12:23
- Курс валют на 10 августа: в цене упали доллар и евро : 34 телеканал Днипро 12:04
- Межбанк открылся баксом по 27,61-27,64 грн, евро - по 32,48-32,51 грн : Ukr-Today.com 11:48
- Гривна немного укрепилась : Время новостей 11:43
- Курс доллар и евро: чего ожидать в понедельник 10 августа : Редпост 11:41
- Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 августа : Fixygen 11:34
- Курс доллара США умеренно снижается к евро и японской иене : Fixygen 11:34
- 35 мин. назад Межбанк: отразится ли на рынке сезон летних отпусков : Finance.UA 11:33
- Ажиотаж упал: эксперты объяснили, куда движется курс доллара в Украине : Сегодня.ua 11:31
- Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 10 августа : Українські Новини 11:15
- Курс доллара прекратил падение на межбанке : РБК-Україна 11:11
- Плавный рост доллара и евро на открытии межбанка : Maanimo 11:08
- Курс доллар и евро: чего ожидать в понедельник : Минфин 11:08
- В Украине стабилизировался курс доллара : Хвиля 11:06
- Курс валют на 10 августа: курс, "черный" и наличный рынки : УП: Економічна правда 11:04
- Курс валют 10 августа в Кривом Роге: гривна укрепилась к доллару и евро : Первый Криворожский 11:03
- Стоимость валюты в Николаеве на 10 августа : 0512.com.ua 11:01
- Межбанк открылся долларом по 27,61-27,64 грн, евро - по 32,48-32,51 грн : 112.ua 11:00
- Курс валют на сегодня: доллар и евро немного просели : Новости Херсонщины 10:48
- Доллар и евро начали неделю с падения. Курс валют на 10 августа : Українські Новини 10:45
- Гривна укрепилась на межбанке: НБУ опубликовал курс валют на 10 августа : NewsOne 10:39
- Гривна продолжает укрепляться: ситуация на валютном рынке Украины 10 августа 2020 года : Национальный Банк Новостей 10:39
- Доллар к открытию межбанка подорожал на 2 копейки : Минфин 10:38
- Гривна начала неделю с небольшого роста : Фраза.ua 10:35
- Доллар и евро просели в цене: курс Нацбанка : MY.UA 10:31
- Курс валют в Днепре на 10 августа 2020 года: доллар и евро немного утратили : Новости Днепра 10:26
- Курс валют на сегодня 10 августа - доллар стал дешевле, евро подешевел : Online.ua 10:13
- В Украине укрепилась гривня, а доллар и евро подешевели: курс валют на 10 августа : Обозреватель 10:10
- НБУ установил официальный курс на уровне 27,64 гривны за доллар : MY.UA 10:01
- Наличный курс на 10 августа: доллар - 27,50-27,75 грн, евро - 32,20-32,80 грн : 112.ua 10:00
- Официальный курс доллара на 10 августа : Кстати+ 09:56
- Доллар и евро изменили свою стоимость : Вести-UA 09:52
- Курс валют на 10 августа 2020 года : Вісті Придніпров'я 09:52
- Официальный курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро : ZN,UA 09:47
- Доллар и евро просели в цене: курс Нацбанка : Karachun.com.ua 09:46
- Нацбанк начал неделю с укрепления гривни : Uapress.info 09:45
- Что с долларом и евро 10 августа: курс валют : Информатор 09:45
- Официальные курсы валют на 10 августа : Люблю Винницу 09:44
- Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 10 августа : Інсайдер Житомира 09:43
- Официальные курсы НБУ на понедельник, 10 августа 2020 : IBF.ua 09:40