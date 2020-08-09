Лукашенко: Беларусь самостоятельно разберется с "вагнеровцами", если прокуроры Украины и России не приедут (1)

ПрессОрг24 2020.08.09 16:35
9 Авг, 15:41
Если прокуроры Украины и России не приедут, то Беларусь самостоятельно
решит проблему с задержанными боевиками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил
президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на портал
Tut.by.
"Мы с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным договорились, что
детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы
разберемся.
БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, ВАГНЕР, БОЕВИК, МИНСК, ДОНБАСС, Лукашенко
, Путин
, Беларусь
, Украина
, Россия
, Минск