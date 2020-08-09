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Фокус: Украина

Лукашенко: Беларусь самостоятельно разберется с "вагнеровцами", если прокуроры Украины и России не приедут

Лукашенко: Беларусь самостоятельно разберется с "вагнеровцами", если прокуроры Украины и России не приедут (1)

ПрессОрг24 2020.08.09 16:35
9 Авг, 15:41 Если прокуроры Украины и России не приедут, то Беларусь самостоятельно решит проблему с задержанными боевиками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на портал Tut.by. "Мы с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся.
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2020.08.10 (1)

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