У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске (49)

УНИАН 2020.08.10 00:17

00:02, 10 августа 2020 Она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко Светлана Тихановская / REUTERS В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске. По данным, размещенным на участках после завершения голосования, она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко, сообщили в Интерфакс. "В Минске на участке No51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за