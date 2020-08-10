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У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске

У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске (49)

УНИАН 2020.08.10 00:17
00:02, 10 августа 2020 Она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко Светлана Тихановская / REUTERS В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске. По данным, размещенным на участках после завершения голосования, она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко, сообщили в Интерфакс. "В Минске на участке No51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за
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2020.08.10 (49)

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