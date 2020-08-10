У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске (49)

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- ЦИК Беларуси озвучил итоговую явку : Bigmir)net Новости 06:09
- ЦИК Беларуси озвучил итоговую явку : NewsMir.info 06:06
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- Тихановская отказалась участвовать в белорусских протестах : ZN,UA 04:17
- Минск заказывает дополнительные машины скорой помощи на ближайшие несколько дней : Українські національні новини 04:17
- Тысячи свободных людей в Минске : Вибори в Україні та світі 03:46
- NEXTA: В Минске не менее 100 тысяч собрались в центре города : Вибори в Україні та світі 03:46
- Протесты в Беларуси после выборов: МВД страны заявило о контроле над ситуацией : Українські національні новини 03:32
- Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% - ЦИК : Укринформ 03:16
- Задержания в Беларуси: штаб Тихановской забаррикадировался : РБК-Україна 03:11
- Альтернативный подсчет. В штабе Тихановской заявили о ее победе на 20-ти участках в Минске и Минском районе : Новое Время 03:10
- В Беларуси милиция задержала более 160 протестующих : MY.UA 03:01
- Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста : Всеукраинские вести 02:57
- Штаб Тихановской заявил о победе на 20 участках, сама кандидат намерена обжаловать результаты выборов : Ukr-Today.com 02:48
- Протесты в Беларуси опосля выборов: Тихановская призвала силовиков остановить насилие : Ukr-Today.com 02:48
- Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста : ProNews 02:22
- "Лукашенко может сбежать в Москву или Киев", - Гордон назвал три сценария для Беларуси после выборов : Цензору.нет 02:20
- ЦИК Беларуси назвал итоговую явку на выборах президента: проголосовало более 84% людей : Українські національні новини 02:17
- В Википедии Тихановская стала президентом : ZN,UA 02:17
- Выборы в Беларуси: Тихановская объявила о победе в первом туре на некоторых избирательных участках : Українські національні новини 02:17
- Штаб Тихановской заявил о победе на 20 участках, сама кандидат намерена обжаловать результаты выборов : Факты 02:04
- Победа Тихановской в первом туре: комиссии публикуют реальные результаты выборов в Беларуси : Фокус 02:04
- Соперница Лукашенко будет обжаловать результаты выборов : Bigmir)net Новости 01:39
- 01:32 10.08.2020 В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем : Интерфакс-Україна 01:36
- Соперница Лукашенко будет обжаловать результаты выборов : Соцпортал 01:35
- Протесты в Беларуси после выборов: Тихановская призвала силовиков остановить насилие : Українські національні новини 01:32
- Официальные результаты выборов президента Беларуси намерены объявить 14 августа : ProNews 01:22
- Штаб Тихановской заявил о победе над Лукашенко на 20-ти участках в Минске и Минском районе : ZN,UA 01:17
- Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участие в акциях протеста : MY.UA 01:16
- Выборы президента Беларуси: реальность настоящая и виртуальная : NewsMir.info 01:16
- 00:44 10.08.2020 Тихановская побеждает на 20-ти участках в Минске и Минском районе Беларуси - штаб : Интерфакс-Україна 01:06
- Соперница Лукашенко будет обжаловать результаты выборов : NewsMir.info 01:06
- Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участие в акциях протеста : Гордон 01:05
- Что происходит в Беларуси: Главное : ZN,UA 00:47
- Тихановская заявила, что будет обжаловать результаты выборов : РБК-Україна 00:41
- 00:33 10.08.2020 Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске : Интерфакс-Україна 00:36
- Выборы в Беларуси: штаб Тихановской заявил об официальной победе на участках, где не было фальсификаций : Рубрика 00:30
- У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске : УНИАН 00:17
- Выборы президента Беларуси: реальность настоящая и виртуальная : NewsMir.info 00:06
- В Беларуси протестующие вступают в драку с силовиками. Видео : Гордон 00:05