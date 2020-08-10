Новый антирекорд: 1489 новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки (56)

0462.ua Чернигов 2020.08.10 11:00

10:00, 8 августа Надежный источник Скрипник Олег Главный редактор 057.ua В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки. 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1489 новых случаев.