Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Новый антирекорд: 1489 новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки

Новый антирекорд: 1489 новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки (56)

0462.ua Чернигов 2020.08.10 11:00
10:00, 8 августа Надежный источник Скрипник Олег Главный редактор 057.ua В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки. 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1489 новых случаев.
СЛУЧАЙ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ЧЕРКАССКАЯ, ПАЦИЕНТ, УКРАИНА, СУТКИ, Украина, Киев, Одесса, Ужгород, Сумы, Львов, Черкассы, Херсон, Чернигов, Харьков
2020.08.10 (56)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020