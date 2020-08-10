Новый антирекорд: 1489 новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки (56)

2020.08.10 (56)2020.08.09 (37) →
- 1008 случаев коронавируса выявлены за сутки в Украине, 65 - в Одесской области : 04868.com.ua Черноморск 13:01
- В Украине за сутки 1008 новых случаев коронавируса: показатель медленно снижается : Информатор 12:45
- Оккупированный Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19 : Экономические новости 12:33
- Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 10 августа : Единая Одесса 12:29
- Череда антирекордов и система отслеживания больных: какие изменения ждут Украину в связи с коронавирусом : Realist.online 12:24
- В Украине зафиксировали 81957 случаев COVID-19 : Електронні Вісті 12:15
- Август, 10 в 11:25 Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется) : ICTV Факти 12:06
- В Украине на 9:00 10 августа зафиусировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 : Новости Херсонщины 11:48
- В Украине за сутки 1 008 новых больных коронавирусом, 25 умерли : Znaj.ua 11:47
- В Украине 1008 новых случаев COVID-19 : Journalist.today 11:46
- Больше тысячи за сутки: в каких областях обнаружено наибольшее количество заболевших СOVID-19 : Сlutch.ua 11:32
- Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины : Правда За Одессу 11:21
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19 : World News 11:19
- COVID-19 в Киеве. Новая статистика по районам : Status Quo 11:13
- После выходных - тысяча больных коронавирусом: в "лидерах" Львовская и Харьковская области : Николаевский центр журналистских расследований 11:07
- 10 августа, 09:38 Эпидемия коронавируса пошла на спад: за сутки в Украине чуть больше тысячи новых случаев : Думская.net 11:03
- На Харьковщине количество зараженных коронавирусом жителей приближается к пяти тысячам : 057.ua Харьков 11:01
- Новый антирекорд: 1489 новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки : 0462.ua Чернигов 11:00
- За сутки в Украине зафиксировали чуть более 1000 новых случаев COVID-19 : Mind 10:59
- COVID-19: ситуация на 10 августа на Закарпатье и в Украине : Uzhgorod.in 10:50
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19 : ТРК Сатурн 10:47
- В Украине существенно снизилось количество новых случаев коронавируса : UA.news 10:47
- В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом : Известия в Украине 10:45
- +1008: в Украине болеют COVID-19 более 35 тысяч человек : Таймер Одесса 10:43
- Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 10 августа : Страна.ua 10:31
- Коронавирус в Украине: за сутки более тысячи заболевших, хуже всего ситуация во Львовской области : Эхо Киева 10:30
- В Украине за сутки более тысячи человек заразились коронавирусом : Дружковка на ладонях 10:27
- Коронавирус в Украине: продолжает уменьшаться количество новых инфицированных, последние новости на 10 августа : Dnepr.express 10:26
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19 : Pro.berdyansk.biz 10:21
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19 : PRO.berdiansk.biz 10:21
- В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1008 новых случаев COVID-19 : #Буквы 10:19
- В Украине за сутки зафиксировали 1008 случаев COVID-19, умерли 25 человек (ВИДЕО) : UATV 10:15
- В Минздраве представили обновленную статистику по коронавирусу : Uapress.info 10:14
- На Харьковщине 117 новых случаев COVID-19 за сутки : MyKharkov.info 10:12
- Коронавирус на Киевщине забрал еще одну жизнь: статистика на 10 августа : Обозреватель 10:10
- В Украине 1008 новых случаев коронавируса : 62.ua 10:06
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19 : Главное 10:05
- Статистика коронавируса в Украине на 10 августа: зафиксировано более тысячи новых случаев : Фокус 10:04
- В Украине упали темпы распространения коронавируса: статистика по областям : DsNews 10:03
- В Украине 1008 новых случаев коронавируса : 0642 Луганск 10:02
- В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса : Дело.ua 10:02
- Количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки уменьшается, - СВЕЖАЯ СТАТИСТИКА : 0512.com.ua 10:01
- Заражение идет на спад: статистика по коронавирусу в Украине на 10 августа : 056.ua 10:01
- Более тысячи новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Украине за сутки : 0564.ua Кривой Рог 10:01
- В Украине зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 : Кривбасс On-Line 09:51
- В Украине за сутки снова более тысячи новых инфицированных COVID-19: статистика в регионах : УНИАН 09:47