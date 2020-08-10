Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05% (113)

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- Выборы в Беларуси: по данным экзит-пола, победу одержал Лукашенко, но с помощью ОМОНа и фальсификации : ZN,UA 05:47
- Выборы в Беларуси: ЦИК обнародовала финальные результате по явке : Gazeta.ua 05:35
- ЦИК Беларуси огласила показатели явки на президентских выборах : ZN,UA 05:17
- Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% : UAzmi 05:15
- Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% : Цензор.Нет 05:02
- Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% - ЦИК : GlavPost.Com 04:37
- Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске : Соцпортал 04:36
- Минск объявил итоговую явку на президентских выборах : Соцпортал 04:36
- Стало известно о погибшем в ходе протестов в Беларуси : Сегодня.ua 04:16
- В ЦИК Беларуси озвучили итоговую явку : РБК-Україна 04:11
- Опубликовано видео с моментом наезда автозака на протестующего в Минске : Новое Время 04:10
- Вспоминая Тихановскую: как голосовали в Бресте на выборах президента Беларуси : NewsMir.info 04:06
- По данным экзитполов за рубежом, с большим отрывом побеждает Светлана Тихановская : Ukr-Today.com 03:48
- Протесты в Минске: в МВД РБ опровергают использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем : UAzmi 03:45
- Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем : UAzmi 03:45
- В Минске штурмуют баррикады, стреляют и давят протестующих : Винница Реал 03:41
- В центр Минска прибыли 20 грузовиков с военнослужащими : Соцпортал 03:36
- Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 03:32
- Тихановская призвала белорусских правоохранителей остановить насилие : Укринформ 03:31
- На улицах Минска впыхнули протесты - силовики жестко разгоняют протестующих (Видео) : Цензору.нет 03:20
- Гранаты, водометы, резиновые пули: известно о более 50 пострадавших в протестах в Беларуси : ZN,UA 03:17
- В Бресте и Гомеле начались столкновения с силовиками : Укринформ 03:16
- Протесты в Минске: силовики штурмуют баррикады : MY.UA 03:16
- В Бресте и Гомеле начались столкновения с силовиками : MY.UA 03:16
- На улицах Минска находится до 200 тысяч человек: сообщается о первом погибшем : АналитикаUA.net 03:11
- Явка на выборах в Белоруссии составила 84,05% : Всеукраинские вести 02:57
- Автозак прорывает цепь протестующих в Минске : UAzmi 02:45
- Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - данные ЦИК : Новое Время 02:40
- Автозак прорывает цепь протестующих в Минске. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 02:32
- В Киеве устроили акцию в поддержку демократических выборов в Беларуси : Повінь.com.ua 02:19
- На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую : Повінь.com.ua 02:19
- Явка на выборах в Белоруссии составила 84,05% : Антикор.com.ua 02:11
- "Помните, что вы - часть народа": оппозиционная кандидат Тихановская призвала правоохранителей прекратить насилие : НикВести 02:08
- Появилось видео, как протестующих разгоняют водометами в Минске : NewsMir.info 02:06
- СМИ сообщили, что силовики в Минске открыли стрельбу по людям : 112.ua 02:00
- Вспоминая Тихановскую: как голосовали в Бресте на выборах президента Беларуси : FaceNews 02:00
- На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую : Всеукраинские вести 01:57
- "Страна уже изменилась": Светлана Тихановская обратилась к силовикам (фото 18+) : УНИАН 01:47
- Появилось видео, как протестующих разгоняют водометами в Минске : Страна.ua 01:46
- Автозак силовиков протаранил толпу протестующих в Минске : UAzmi 01:45
- Протесты в Беларуси: ситуация в регионах после выборов : РБК-Україна 01:41
- Тихановская: Страна изменилась. Пожалуйста, остановите насилие : ЛІГАБізнесІнформ 01:38
- Явка на выборах в Белоруссии составила 84,05% : Новости без границ 01:37