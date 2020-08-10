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Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05% (113)

Народный Корреспондент 2020.08.10 00:08
Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 (совпадает с мск) составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики. Согласно данным на сайте ЦИК, в Гомельской области явка составила 89,81%, в Могилевской - 90,44%, в Брестской - 91,97%, в Витебской - 82,73%, в Гродненской - 88,81%, в Минской - 84,53%, в Минске - 66,1%. Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье.
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2020.08.10 (113)

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