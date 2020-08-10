В Бейруте активисты штурмуют здание парламента Ливана (видео) (19)

Ukr-Today.com 2020.08.10 00:48

10.08.2020, 00:21, В столице Ливана Бейруте ситуация со взрывом аммиачной селитры в порту вызвала массовые протесты недовольных ситуацией в стране граждан. Участники протестных акций захватили ряд министерств, а в воскресенье, 9 августа, начали штурм здания ливанского парламента. Об этом передает сайт телеканала 1+1. Согласно информации, ситуация возле парламента обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со