В МВД Беларуси подтвердили задержания в столице, но отрицают использование спецсредств (33)

2020.08.10 (33)2020.08.09 (17) →
- Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Беларуси : Українські національні новини 06:17
- В Беларуси признали использование спецсредств против митингующих : Українська правда 06:11
- В МВД Беларуси подтвердили задержания на акциях протеста : ДнепрCity.net 06:09
- Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем во время столкновений : Факты 06:04
- Ночь протестов в Беларуси: 9 городов, 120 задержанных лиц, 4 в реанимации : Укринформ 05:02
- В МВД Беларуси подтвердили задержания на акциях протеста : РБК-Україна 04:41
- В Беларуси сообщили о первом погибшем в ходе протестов : Соцпортал 04:36
- По всей Беларуси в день выборов задержаны 120 человек : 112.ua 04:30
- В МВД Беларуси подтвердили задержания в столице, но отрицают использование спецсредств : Новое Время 03:40
- В Минске против протестующих применили слезоточивый газ : Повінь.com.ua 03:19
- Протесты в Беларуси: силовики активно разгоняют протестующих : УНИАН 03:02
- В Минске милиция жестко разгоняет протестующих, есть пострадавшие : MY.UA 02:31
- В Минске милиция жестко разгоняет протестующих, есть пострадавшие : Сегодня.ua 02:16
- Автозак силовиков протаранил толпу протестующих в Минске : UAzmi 02:15
- МВД Беларуси: ситуация в стране контролируемая : РБК-Україна 02:11
- Протесты в Беларуси: силовики применили резиновые пули и водометы : Факты 02:04
- Протесты в Беларуси: в нескольких городах ОМОН "опустил щиты" - СМИ : Новое Время 01:40
- Август, 10 в 1:11 В Минске прогремели взрывы - СМИ : ICTV Факти 01:36
- В Минске силовики штурмуют баррикады: применяют светошумовые гранаты и водометы : #Буквы 01:19
- В Минске против протестующих применили слезоточивый газ : Антикор.com.ua 01:12
- На улицах Минска появились окровавленные раненые : АналитикаUA.net 01:11
- В Минске против протестующих применили слезоточивый газ : Новости без границ 01:07
- Август, 10 в 0:44 Протесты в Беларуси: в центр Минска стягиваются митингующие : ICTV Факти 01:06
- В Минске ОМОН применил против протестующих светошумовые гранаты и водометы, есть пострадавшие : 112.ua 01:00
- 10 августа 2020 В Минске и других городах Беларуси начались протесты и задержания : Inform.zp.ua 00:42
- Появилось видео стычек с протестующими в Минске : Народный Корреспондент 00:08
- Появилось новое видео жестких столкновений в центре Минска : Новости без границ 00:07
- Август, 09 в 23:52 Есть первые пострадавшие в столкновениях в Минске : ICTV Факти 00:06
- В Минске протестующие отбивают людей у ОМОНа - видео : 5 Канал 00:00