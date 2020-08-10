В МВД Беларуси подтвердили задержания в столице, но отрицают использование спецсредств (33)

Новое Время 2020.08.10 03:40

10 августа, 03:25 В МВД Беларуси подтвердили массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. В то же время, в МВД сообщили, что обобщенной информации о количестве задержанны "пока еще нет". "Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию", -