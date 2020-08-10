Киев и восемь областей не соответствуют критериям ослабления карантина (1)

Glavk.info 2020.08.09 21:35
09 августа 2020 г., 20:41:00
По состоянию на 9 августа Киев и 8 областей Украины не соответствуют
критериям ослабления карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская,
Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая
области.
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Источник: From-UA →
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