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Киев и восемь областей не соответствуют критериям ослабления карантина

Киев и восемь областей не соответствуют критериям ослабления карантина (1)

Glavk.info 2020.08.09 21:35
09 августа 2020 г., 20:41:00 По состоянию на 9 августа Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области. Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте. Источник: From-UA →
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2020.08.10 (1)

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