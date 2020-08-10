Киев и восемь областей не соответствуют критериям ослабления карантина (1)

Glavk.info 2020.08.09 21:35

09 августа 2020 г., 20:41:00 По состоянию на 9 августа Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области. Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте. Источник: From-UA →