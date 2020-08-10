"Война" на улицах Минска: в "Слуге народа" обратились к властям Беларуси (79)

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- Майдан па-беларуску: все, что известно о протестах против фальсификации выборов в Беларуси : Фокус 13:04
- Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко : Цензор.Нет 13:02
- Президент Казахстана поздравил Лукашенко с победой на выборах : КПУ.ua 12:54
- Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента : Крым.Реалии RFE/RL 12:52
- Президентские выборы 2020 в Беларуси: что происходит и чем чревато для Украины : FaceNews 12:45
- Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает : UAzmi 12:45
- Путин поздравил Лукашенко с переизбранием : Iнше ТВ 12:43
- Лидеры России и Казахстана уже поздравили Лукашенко с победой на выборах : ReplyUA.net 12:41
- Сотрудники БМЗ вышли на забастовку - телеграм-канал NEXTA : Новое Время 12:41
- Лукашенко и белорусской оппозиции предложили создать переговорную площадку в Киеве : Гордон 12:36
- Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах : Еспресо TV 12:34
- Президенты РФ и Казахстана поздравили Лукашенко с победой : Фокус 12:34
- "Не было жертв", - в МВД Беларуси отрицают смерть протестующего в Минске : Dialog.ua 12:33
- МВД Беларуси заявляет об около 3000 задержанных во время протестов : УП Європейська правда 12:32
- Ткаченко: Мы солидарны с белорусами в их стремлении к свободе : Укринформ 12:32
- Лукашенко и белорусской оппозиции предложили создать переговорную площадку в Киеве : MY.UA 12:31
- В Минске автозак задавил активиста: появилась неожиданная версия МВД (видео) : Комментарии.UA 12:23
- Выборы Лукашенка: белорусов вновь дубинками и водометами загнали в колхоз : POLITua 12:18
- "Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой - ФОТО : Без Табу 12:17
- В Беларуси начались забастовки после выборов президента : MY.UA 12:16
- Утро после выборов: что произошло в Белоруси минувшей ночью (ФОТО, ВИДЕО) : ВідкритийTV 12:14
- 10.08.2020, 10:58 Лукашенко сделал первое заявление после дня выборов : АСН.in.ua 12:13
- Путин и Токаев поздравили Лукашенко с победой : Bigmir)net Новости 12:09
- Президенты Китая и России поздравили Лукашенко с победой на выборах : NewsOne 12:09
- Первым Лукашенко с победой поздравил Си Цзиньпин : Народный Корреспондент 12:08
- В Беларуси против митингующих открыли уголовные дела : НикВести 12:08
- В Беларуси начались забастовки после выборов президента : Главред 12:05
- Призываем не признавать результаты выборов в Беларуси, - заявление депутатов Рады : Еспресо TV 12:04
- Путин уже поздравляет Лукашенко с победой: Снова намекнул на присоединение Беларуси : Depo 12:03
- Первым Лукашенко с победой поздравил Си Цзиньпин : Iнше ТВ 11:43
- Шестой президентский срок: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием : Новое Время 11:41
- Что происходит в Беларуси: выборы обернулись протестами : Подробности.ua 11:40
- "Война" на улицах Минска: в "Слуге народа" обратились к властям Беларуси : GlavPost.Com 11:37
- Путин вторым поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента : Інформатор.press 11:36
- Выборы в Беларуси: стала известна позиция Путина : Главред 11:35
- "Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой: реакция последовала немедленно : Dialog.ua 11:33
- Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах : УНИАН 11:32
- Кровавая ночь в Минске: ждет ли Беларусь новый "майдан" и почему страну накрыли массовые протесты : Рубрика 11:31
- Итоги президентских выборов в Беларуси-2020: что делать Украине - трансляция : 5 Канал 11:31
- Первым Лукашенко с победой поздравил Си Цзиньпин : РИА Мелитополь 11:26
- Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Беларуси : Комментарии.UA 11:23
- Президентские выборы в Беларуси: Столкновения протестующих с силовиками... : Политика и Деньги 11:17
- Председатель КНР первым поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах : ZN,UA 11:17
- Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой : Вести.ua 11:15