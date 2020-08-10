"Война" на улицах Минска: в "Слуге народа" обратились к властям Беларуси (79)

GlavPost.Com 2020.08.10 11:37

10 августа, 2020 Петр Юрьев Кравчук напомнила, что украинцы в свое время заплатили высокую цену за демократию После того, как президент Владимир Зеленский сделал заявление о масштабных столкновениях в Беларуси, отреагировали на происходящее и в "Слуге народа". Депутаты призвали белорусские власти к диалогу с людьми. Об этом говорится в заявлении политсилы, которое опубликовала замглавы фракции Евгения Кравчук в Facebook.