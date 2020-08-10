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Все украинские банки обязали принимать очень изношенные купюры

Все украинские банки обязали принимать очень изношенные купюры (33)

Depo 2020.08.10 12:33
Национальный банк Украины постановил, что принимать изношенные банкноты должны все украинские банки 10 августа 2020 12:12 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт Нацбанка. В частности, регулятор: - уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот; - определил, что принимать и передавать существенно изношенные банкноты для исследования центрального банка могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки;
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2020.08.10 (33)

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