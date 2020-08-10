Все украинские банки обязали принимать очень изношенные купюры (33)

2020.08.10 (33)2020.08.09 (25) →
- Украинские банки смогут принимать изношенные купюры : Korzo News 13:07
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные купюры : Фокус 13:04
- Нацбанк изменил правила обращения изношенных купюр : Nbn.ua 13:04
- Украинцы смогут обменять испорченные купюры в любом банке : Mrpl.City 13:01
- НБУ обязал все банки принимать значительно изношенные банкноты : Версии.com 12:52
- НБУ обязал все банки принимать значительно изношенные банкноты : Izmail.es 12:49
- Украинские банки теперь могут принимать изношенные банкноты : Телеграф.com.ua 12:43
- Все украинские банки обязали принимать очень изношенные купюры : Depo 12:33
- В Украине все банки обязали принимать изношенные банкноты : Комментарии.UA 12:23
- С 1 сентября в Украине все банки будут принимать поврежденные и изношенные банкноты: какие деньги можно сдавать : БессарабiЯ.UA 12:13
- НБУ обязал все банки принимать значительно изношенные банкноты : РБК-Україна 12:11
- НБУ усовершенствовал правила работы с наличкой : Вісті Придніпров'я 11:52
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Укринформ 11:46
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : MY.UA 11:46
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Bigmir)net Финансы 11:17
- Изношенные банкноты теперь принимают все банки Украины : УСИ Одесса 11:11
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Bigmir)net Новости 11:09
- НБУ улучшил взаимодействие банков с клиентами при работе с наличными : StockWorld.com.ua 10:55
- НБУ разрешил банкам принимать изношенные купюры : Версии.com 10:52
- Изношенные банкноты теперь принимают все банки Украины : Утренний город 10:48
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Ukr-Today.com 10:48
- Нацбанк разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Uapress.info 10:44
- Изношенные купюры получили право принимать все банки : Robinzon.tv 10:42
- Принимать и передавать в Нацбанк сильно изношенные банкноты смогут все украинские банки - НБУ : Payspace Magazine 10:37
- Нацбанк упрощает утилизацию изношенных банкнот : Фраза.ua 10:35
- 33 мин. назад НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Finance.UA 10:33
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные купюры : Нова Влада 10:08
- НБУ меняет правила обмена изношенных и сомнительных банкнот : Maanimo 10:08
- НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты : Zerkalo.mk.ua 10:00
- 10-Aug-2020 07:40 НБУ разрешил банкам принимать изношенные купюры : Южная правда 08:10
- Нацбанк разрешил сдавать изношенные банкноты в кассах всех банков : Деловой Славянск 07:52
- НБУ разрешил сдавать изношенные банкноты в кассах всех банков : Кам'янске портал 06:02
- НБУ разрешил банкам принимать изношенные банкноты : Journalist.today 00:46