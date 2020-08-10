Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: побеждает Лукашенко

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: побеждает Лукашенко (72)

Фокус 2020.08.10 11:04
2020-08-1010:37 1 мин 76 Фото: kresy24.pl В ЦИК не сообщили, сколько голосов они уже подсчитали, но уверяют, что результаты "уже сильно не изменятся". Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа, побеждает на выборах с результатом 80,23%. Об этом заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина на брифинге, сообщает Наша Ніва.
БЕЛАРУСЬ, ПРОТЕСТ, ЛУКАШЕНКО, ВЫБОР, ПОСОЛ, МИНСК, Лукашенко, Тихановская, Беларусь, Минск, Украина, Россия
2020.08.10 (72)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020