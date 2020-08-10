ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: побеждает Лукашенко (72)

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- 10 августа 2020 17:55 Выборы в Беларуси: что выгодно Украине и на чьей она стороне? : Klymenko time 18:48
- Тихановская отказалась от участия в акциях протеста : Страна.ua 18:31
- Новости понедельника: В Беларуси прошли выборы и начались протесты, в Украине звучат плохие прогнозы по поводу Covid-19 : 112.ua 18:30
- Лукашенко распорядился "жестко, но не жестоко" ограничивать акции протестов - ZN.UA : ZN,UA 18:18
- Тихановская победила последнего диктатора Европы? Будет ли в Беларуси Майдан и чем он закончится для Лукашенко : Обозреватель 18:10
- Оппозиция в Беларуси требует повторного подсчета голосов : Укринформ 17:47
- Білорусь у пошуках лідера : Українська правда 17:41
- Лукашенко рассказал, кто отключил Интернет в Беларуси : POLITua 17:19
- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов в Беларуси : Новое Время 17:11
- Овцы, деньги, заграница. Что заявил Бацька о протестах в Беларуси : Народный Корреспондент 17:08
- В Беларуси ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России: видео : Сегодня.ua 17:01
- МИД Чехии ответил на обвинения Лукашенко в организации протестов в Беларуси : Новое Время 16:41
- В Европарламенте предостерегают Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси : Depo 16:33
- Польша ответила Лукашенко: протесты - результат недовольства, а не иностранного влияния : УП Європейська правда 16:32
- Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии : Цензор.Нет 16:32
- Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии : PRportal 16:22
- Нардеп от "Слуги народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах. Богуцкая назвала это "п...здецом" : Гордон 16:06
- Не повторить украинский сценарий в Беларуси: в Европарламенте серьезно предупредили Россию : Сегодня.ua 15:46
- Кровавая ночь после выборов. Подборка фото с оппозиционных митингов в Беларуси : Українські Новини 15:45
- В ЕС заговорили о возможных санкциях против Беларуси : Bigmir)net Новости 15:39
- По итогам выборов в Беларуси победил Китай : FakeOFF 15:32
- Российские соцсети о ситуации в Беларуси: "Лукашенко проиграл, начинается война" : Крым.Реалии RFE/RL 14:52
- Новый срок Лукашенко или борьба с режимом: что ждет Беларусь после выборов : Ukr-Today.com 14:48
- Латвия и Эстония призвали освободить задержанных в ходе выборов в Беларуси : Укринформ 14:46
- Выборы в Беларуси сопровождались серьозными нарушениями свободы слова и прав журналистов - ИМИ : Центр журналистских расследований 14:44
- Евросоюз отреагировал на протесты в Беларуси : РепортерUA 14:12
- В Беларуси задержали 3 тысячи протестующих. Официально погибших нет, правозащитники не согласны : Громадське телебачення 14:06
- "Беларусь разорвать мы не позволим". Лукашенко заявил, что протестами руководят "кукловоды" из Чехии, Польши, России и Украины : Новое Время 13:41
- Минск после выборов или Почему у протестов нет ничего общего с Майданом : GuildHall 13:37
- Выборы в Беларуси: в украинской Раде подготовили обращение к Лукашенко : FM-TV 13:35
- Лукашенко сделал первое заявление после окончания выборов : Думка 13:29
- Тихановская не признает победу Лукашенко : Без Табу 13:17
- Протесты в Беларуси: долго ли будут продолжаться демонстрации : Слово і Діло 13:12
- Выборы в Беларуси: оппозиция предлагает Лукашенко мирно отдать власть : Национальный Банк Новостей 13:09
- В Белоруссии штаб Тихановской не признали результаты выборов : From-UA.com 13:05
- Лукашенко сделал первое заявление после выборов : Укринформ 11:47
- Выборы в Беларуси: в украинской Раде подготовили обращение к Лукашенко : Українська правда 11:41
- МИНСК ПОСЛЕ ВЫБОРОВ : PonomarOleg.com 11:19
- Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси : Без Табу 11:17
- Лукашенко сделал первое заявление после выборов : РБК-Україна 11:11
- "Мы вас поставили на место": Лукашенко сделал первое заявление на фоне протестов : Хвиля 11:06