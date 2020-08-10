Кравчук рассказал, как изменится состав ТКГ (74)

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- Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры на оккупированном Донбассе : Новости Краматорска 18:42
- Компромиссы Кравчука: реально ли достичь мира на Донбассе : Слово і Діло 18:42
- - 10 августа 2020 16:50 Кравчук хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс" : EconomistUA 18:29
- Кравчук назвал "закрытую тему" в переговорах по Донбассу : Днепр Вечерний 18:28
- Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры в ОРДЛО : POLITua 18:18
- Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО готов вести переговоры : Гуру.ua 17:39
- Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО готов вести переговоры : GlavPost.Com 17:37
- Никаких военных: Кравчук объяснил, с кем готов обсуждать судьбу Донбасса : MIGnews.com.ua 17:08
- Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений : Наша Газета Луганск 17:03
- Кравчук пояснил, будет ли Медведчук привлечен к переговорам по Донбассу и с кем из "Л/ДНР" он готов говорить : Dialog.ua 17:03
- "С представителями гражданского общества": Кравчук сказал, что готов вести переговоры с жителями ОРДЛО : 5 Канал 17:01
- Кравчук: К работе ТКГ могут привлечь еще больше людей с Донбасса : Ирта-Fax 16:44
- Кравчук о переговорах с людьми из ОРДЛО: "Я готов их слушать" : Iнше ТВ 16:43
- Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО готов вести переговоры : Сегодня.ua 16:31
- Кравчук назвал приемлемых переговорщиков от ОРДЛО : DailyUA 16:24
- Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу: "Они этого не хотят" : NewsProUA 16:22
- Кравчук назвал приемлемых переговорщиков от ОРДЛО : Мрия Запорожьe 16:12
- Кравчук назвал приемлемых переговорщиков от ОРДЛО : Контракты.ua 16:07
- Кравчук хочет "услышать Донбасс" и привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО : 62.ua 16:06
- Кравчук хочет "услышать Донбасс" и привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО : 0642 Луганск 16:02
- Кравчук назвал условие для проведения переговоров с представителями оккупированного Донбасса : ASPInews 16:01
- Кравчук уточнил, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу : Вечерние Вести 15:57
- Кравчук готов сесть за стол переговоров с людьми из гражданского общества ОРДЛО, не участвующими в войне : TK Media 15:44
- Кравчук перечислил приемлемых переговорщиков от ОРДЛО : Слово і Діло 15:42
- Кравчук рассказал, как изменится состав ТКГ : Факты 15:34
- 10.08.2020 15:09 "Я готов их слушать": Кравчук объяснил, с кем из представителей ОРДЛО может вести переговоры : ДонПресс 15:28
- Кравчук собрался "услышать Донбасс" и привлечь к ТКГ жителей ОРДЛО : Depo 15:25
- Кравчук назвал приемлемых для него переговорщиков от ОРДЛО : Вибори в Україні та світі 15:16
- Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры на оккупированном Донбассе : Восточный проект 15:16
- Хорошо знает Донбасс: Кравчук хочет приобщить к ТКГ больше людей с ОРДЛО : RegioNews 15:11
- Кравчук рассказал, кто может убедить Кремль остановить войну на Донбассе : Национальный Банк Новостей 15:09
- Кравчук хочет включить в ТКГ человека, "который хорошо знает Донбасс" : Фокус 15:04
- Кравчук готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, но не со всеми : ForUm 14:34
- Кравчук хочет ввести в ТКГ "человека, который хорошо знает Донбасс" : DsNews 14:33
- Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов сесть за стол переговоров : MY.UA 14:31
- Кравчук о переговорах с людьми из ОРДЛО: "Я готов их слушать" : UAzmi 14:15
- Кравчук опять пояснил, с кем из "ЛДНР" он готов проводить переговоры по Донбассу : ReplyUA.net 14:12
- Кравчук анонсировал появление в ТКГ "людей или человека, который хорошо знает Донбасс" : Новости Донбасса 14:10
- Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры на оккупированном Донбассе : ОстроВ 14:10
- Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры по Донбассу : Хвиля 14:06
- Переговоры с ОРДЛО: Кравчук рассказал, с кем готов говорить : Главред 14:05
- Кравчук о переговорах с людьми из ОРДЛО: "Я готов их слушать" : Цензор.Нет 14:02
- Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО : Версии.com 13:52
- Кто из оккупированного Донбасса может войти в ТКГ, рассказал Кравчук : Ракурс 13:23
- Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры : Bigmir)net Новости 13:09