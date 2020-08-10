Кравчук рассказал, как изменится состав ТКГ (74)

Факты 2020.08.10 15:34

15:05 - 10 августа 2020 Сергей ГОРЕЛОВ, "ФАКТЫ" Новый руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что к работе ТКГ привлекут еще несколько человек с Донбасса. Как сказал Кравчук в интервью "Радіо Свобода", Киев хочет привлечь к переговорам людей, которые хорошо знают Донбасс, жили и работали там. "Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе.