09.08.2020, Москва, Елена Острякова Либеральных российских журналистов уложили в Минске мордами в асфальт (8)

2020.08.10 (8)2020.08.09 (59) →
- Задержанные в Минске журналисты "Дождя" депортированы в Россию : FaceNews 04:30
- В Минске отпущены журналисты телеканала "Дождь" : NewsMir.info 04:06
- МИД Беларуси назвал местонахождение задержанных журналистов : Антикор.com.ua 02:11
- МИД Беларуси назвал местонахождение задержанных журналистов : ГЛАВПОСТ 02:05
- МИД Беларуси назвал местонахождение задержанных журналистов : Новости без границ 01:37
- Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Минске : Муниципальная газета 01:02
- Задержанных в Минске российских журналистов освободили : РБК-Україна 00:11