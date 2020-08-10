Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе (31)

УП: Економічна правда 2020.08.10 10:34

Понедельник, 10 августа 2020, 10:05 Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. "Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть