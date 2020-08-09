Тест положительный. Коронавирус добрался к известному футбольному клубу. "Изолированные от команды" (10)

Корупція Інфо 2020.08.09 21:54

У двух игроков первой команды футбольного клуба "Динамо" (Киев), Назария Русина и Романа Вантуха, обнаружили коронавирус. Об этом известно с сайта "Динамо" "У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID- 19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха. /