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Тест положительный. Коронавирус добрался к известному футбольному клубу. "Изолированные от команды"

Тест положительный. Коронавирус добрался к известному футбольному клубу. "Изолированные от команды" (10)

Корупція Інфо 2020.08.09 21:54
У двух игроков первой команды футбольного клуба "Динамо" (Киев), Назария Русина и Романа Вантуха, обнаружили коронавирус. Об этом известно с сайта "Динамо" "У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID- 19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха. /
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2020.08.10 (10)

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