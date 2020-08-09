Тест положительный. Коронавирус добрался к известному футбольному клубу. "Изолированные от команды" (10)

2020.08.10 (10)2020.08.09 (88) →
- В футбольном клубе "Динамо" коронавирусом заразились два игрока : Новости N 04:09
- Два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом(фото) : Ukr-Today.com 02:48
- У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус : GlavPost.Com 02:37
- 02:01 10.08.2020 У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус : Интерфакс-Україна 02:06
- Двое основных игроков киевского "Динамо" заразились коронавирусом : Комментарии.UA 01:23
- У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус : Инфолайн 00:45
- Футболисты киевского "Динамо" заболели COVID-19 : ГородКиев.com.ua 00:39
- Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом. Всех игроков протестировали : НикВести 00:08
- У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус : УСБН Запорiжжя 00:01
- Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом: известны имена : 24 канал 00:00