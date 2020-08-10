Август, 10 в 1:23 Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание (44)

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- Август, 10 в 1:23 Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание : ICTV Факти 01:36
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- В центре Минска вспыхнули протесты: начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты (фото, видео) : NewsMir.info 01:16
- В Минске произошли мощные взрывы : Антикор.com.ua 01:12
- Силовики в Минске применили резиновые пули и водометы против митингующих : РБК-Україна 01:11
- ОМОН начал штурм баррикад. Что сейчас происходит в Минске : NewsMir.info 01:06
- МВД Беларуси проводит заседание в связи с протестами : NewsMir.info 01:06
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- 00:41 10.08.2020 В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике - СМИ : Интерфакс-Україна 01:06
- В Минске ОМОН применил против протестующих светошумовые гранаты и водометы, есть пострадавшие : NewsMir.info 01:06
- Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 01:02
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- Протесты в Минске: людей вытеснили с площади у стелы : РБК-Україна 00:41
- ОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые : Українська правда 00:41
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- Автозак въехал в толпу протестующих в Минске: есть пострадавшие : Рубрика 00:30
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- В Минске силовики открыли огонь по протестующим - очевидцы : Антикор.com.ua 00:12
- МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами : РБК-Україна 00:11
- В Минске автозак въехал в толпу, есть раненые : Українська правда 00:11
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