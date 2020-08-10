Август, 10 в 1:23 Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание (44)

ICTV Факти 2020.08.10 01:36

Силовые структуры Беларуси объявили о созыве экстренного заседания из-за протестов в Беларуси. Их фиксируют по всей стране. Официальные сайты белорусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью. В то же время в МВД заявляют, что информацию, которую распространяют через соцсети, является неправдивой. - Многое из того, что пишется в интернете, не соответствует