Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем во время столкновений (42)

Антикор.com.ua 2020.08.10 12:12

В результате протестов в Беларуси погиб человек, молодой мужчина. Об этом сообщает местный телеграмм-канал NEXTA Live. Также информационный ресурс называет имя молодого человека - Евгений Заичкин. "По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание. Читайте также: В Украине за сутки умерли 25 человек с COVID-19 На фото видно, как медик в камуфляже стоит на одном колене возле лежащего