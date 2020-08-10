Литва и Польша призвали Лукашенко соблюдать демократические свободы граждан (50)

Повінь.com.ua 2020.08.10 10:19

10.08.2020 Главы Польши и Литвы выступили с совместным заявлением в связи с выборами президента Беларуси и протестами, которые начались там 9 августа. Об этом говорится на сайте польского лидера Анджея Дуды. Так, по мнению президентов, "диалог - это всегда лучший способ обеспечить социальное развитие и обсудить реформы и политические действия". "Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и