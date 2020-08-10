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Фокус: Украина

11:35, Сегодня "Протесты в Беларуси себя исчерпали": политолог назвал причину

11:35, Сегодня "Протесты в Беларуси себя исчерпали": политолог назвал причину (120)

Україна24 2020.08.10 11:48
Эксперт рассказал, есть ли будущее у протестов в Беларуси и какой выбор есть у Лукашенко Мария Николаенко О выборах в Беларуси и последующих уличных протестах высказался политический эксперт Геннедий Дубов в эфире канала "Украина 24". "Я думаю, что протесты исчерпали себя, потому что реально противостоять такому мощному силовому блоку, как в Беларуси, возможно только, если выйдут сотни тысяч людей.
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