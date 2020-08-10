Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году (49)

Новости N 2020.08.10 15:09

Сегодня в 14:31 Подписаться: В Кабинете министров Украины запланировали перенос рабочих дней в 2021 году, проект акта направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов. Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова и 24 августа - День независимости Украины, 14 октября - День защитника Украины.