Потерял вкус и обоняние: лидер Зари заразился коронавирусом (55)

УНИАН 2020.08.10 12:47

12:46, 10 августа 2020 Дмитрий Иванисеня находится под наблюдением врачей. Иванисеня является ведущим игроком Зари / фото ФК Заря Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Игрок почувствовал себя плохо 6 августа, после чего прошел тест на COVID- 19, который оказался положительным. В настоящий момент Иванисеня находится на самоизоляции под наблюдением