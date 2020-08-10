Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами" (64)

Антикор.com.ua 2020.08.10 14:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выборы в его стране прошли как общенациональный праздник. Что касается протестующих, то их он назвал управляемыми Западом "овцами". Как передает БЕЛТА, жесткую оценку происходящему белорусский лидер дал на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. "Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст