Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами" (64)

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- Польша отрицает причастность к протестам в Беларуси: Это результат всенародного недовольства : Новое Время 16:41
- Лукашенко о выборах: Кукловоды из Чехии, Польши, Великобритании руководят овечками в Беларуси (ФОТО) : Journalist.today 15:46
- Я предупреждал - Майдана не будет: Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси : Медіаплатформа "НАШ" 15:39
- "Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять": Лукашенко отреагировал на протесты в Минске, назвав белорусов овцами : Goodnews.ua 15:38
- "Майданутых" хватает" - Лукашенко нашел виновных в организации протестов : Gazeta.ua 15:35
- Лукашенко назвал "овцами" участников протестов в Беларуси : #Буквы 15:19
- Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником, который испортили управляемые из-за рубежа "овцы" : Микола.net 15:02
- Лукашенко считает, что выборы прошли как праздник : ЗА Київ 15:00
- Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами" : Всеукраинские вести 14:57
- "Нашими "овцами" управляли из-за границы". Что сказал Лукашенко о протестах : Iнше ТВ 14:43
- "Выборы президента прошли как праздник". Бацька назвал протестующих овцами, которыми управляли из Европы : Типичный Херсон 14:40
- Протестами в Беларуси руководили из Польши, Британии и Чехии - Лукашенко : УП Європейська правда 14:32
- Лукашенко: "Протестующие, которыми руководят из-за границы, не испортят белорусам праздник" : Комментарии.UA 14:23
- Лукашенко назвал выборы праздником, а протестующих - "овцами" : Ракурс 14:23
- Лукашенко назвал выборы "праздником", а протестующих "овцами" : Українські Новини 14:15
- Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами" : Антикор.com.ua 14:11
- 10-Aug-2020 13:11 Беларусь: выборы как праздник или день протестов и арестов : Южная правда 14:10
- "Управляли нашими овцами". Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси : Новости Донбасса 14:10
- Лукашенко обвинил Великобританию в инспирировании протестов : Lenta.ua 14:08
- "Нашими "овцами" управляли из-за границы". Что сказал Лукашенко о протестах : NewsMir.info 14:06
- Лукашенко назвал страны, которые стоят за протестами в Беларуси : ГолосUA 14:05
- Бацька назвал протестующих овцами, которыми управляли из Европы : Сумські Дебати 14:03
- Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:02
- 10.08.2020 в 13:45 Лукашенко о протестах: "Нашими овцами управляли" из-за рубежа : InfoResist.org 14:00
- Лукашенко назвал протестующих овцами : Маю право 13:56
- Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали : Kramatorsk.info 13:51
- Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из Европы : Сегодня.ua 13:46
- Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко : UAzmi 13:45
- 30 минут назад Лукашенко впервые прокомментировал протесты: "Кому-то захотелось испортить этот праздник" : thePage 13:43
- Лукашенко назвал "праздником" президентские выборы в Беларуси : ReplyUA.net 13:41
- Польша назвала безосновательными обвинения о вмешательстве в протесты в Беларуси : РБК-Україна 13:41