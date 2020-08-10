Начальник военной разведки Кирилл Буданов: Мы должны вернуть Донбасс и Крым (49)

ЛІГАБізнесІнформ 2020.08.10 13:38

10.08.2020, 13:36 Кирилл Буданов с Зеленским и представителями ОП (фото - president.gov.ua) Новый глава ГУР обозначил задания, который сейчас стоят перед военной разведкой и назвал вызовы, с которыми столкнулась Украина Украина должна усилить влияние разведки, вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Автономной республики Крым и восстановить справедливость в отношении тех, кто принес в страну войну.