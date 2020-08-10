В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: что изменится (75)

Прямий канал 2020.08.10 15:01

10 августа 2020 14:19 Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, Кабинет Министров усилит меры контроля за соблюдением правил карантина и введет ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает правительственный портал. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также