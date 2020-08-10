В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: что изменится (75)

- Кабмин готовится "закручивать гайки" в борьбе с COVID-19 : Вести-UA 18:52
- Шмыгаль заявил, что из-за ухудшения эпидситуации комиссия ТЭБ и ЧС будет работать каждый день : Journalist.today 18:46
- Кабмин готовится "закручивать гайки" в борьбе с COVID-19 : Инфолайн 18:45
- Кабмин принял решение об ужесточении контроля за соблюдением правил карантина : ГОРОД Бердянск 18:39
- Шмыгаль поручил увеличить количество ПЦР-тестов в 30 тысяч до 15 сентября : НикВести 18:08
- В Украине ужесточают контроль за соблюдением правил карантина : Харьков Один 17:58
- В Украине изменят стратегию борьбы с коронавирусом - что решили в Кабмине : Вести.ua 17:45
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Верже 17:14
- Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям будут проводится ежедневно из-за ухудшения эпидситуации : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:46
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : FaceNews 16:45
- Количество ежедневных ПЦР-тестов увеличится до 30 тысяч, - Шмыгаль : UATV 16:45
- Украинцев будут тестировать на коронавирус по категориям : Lenta.ua 16:38
- Шмыгаль поручил увеличить количество ПЦР-тестирований и усилить проверку контактных лиц : Рубрика 16:30
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Днепр Час 16:28
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Мрия Запорожьe 16:13
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Местные вести 16:12
- В Украине усиливают меры контроля за соблюдением правил карантина : Медиа-группа Объектив 16:10
- В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит : Николаевские новости 16:07
- В Украине меняют стратегию в отношении коронавируса : Ukr-Today.com 15:48
- Тесты по категориям и выявление контактных лиц: Кабмин усиливает контроль за карантином : Західна iнформаційна корпорація 15:46
- Шмыгаль предложил тестировать на коронавирус по категориям : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- В Украине меняют стратегию по борьбе с коронавирусом. Что изменится? : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:46
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Инфолайн 15:45
- "В связи с ухудшением ситуации": Минздрав ужесточает правила - украинцев поставили перед фактом : Люблю Винницу 15:44
- Кабмин усилил контроль за соблюдением карантина : Bigmir)net Новости 15:39
- Кабмин ужесточает контроль за карантином : GlavPost.Com 15:37
- 19 мин. назад В Украине меняют стратегию в отношении коронавируса : Finance.UA 15:33
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : DailyUA 15:24
- Втрое увеличить количество тестирований на коронавирус требует Шмыгаль : Ракурс 15:23
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : Вибори в Україні та світі 15:16
- Кабмин объявил о переходе госкомиссии по ТЭБ и ЧС на ежедневную работу : Укрудпром 15:15
- Кабмин объявил о переходе госкомиссии по ТЭБ и ЧС на ежедневную работу : Fin.org.ua 15:15
- Уже с 10 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине : Online.ua 15:13
- Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям : Українська правда 15:11
- В Украине вводят дополнительные спецмеры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 : MIGnews.com.ua 15:08
- Кабмин ужесточает контроль за карантином : Нова Влада 15:08
- Правительство усиливает контроль за карантином, - Шмыгаль : Еспресо TV 15:04
- Шмыгаль приказал резко увеличить количество ПЦР-тестирований : Depo 15:03
- В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: что изменится : Прямий канал 15:01
- В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит : Апостроф 15:00
- В Украине меняют стратегию по коронавирусу : ЗА Київ 15:00
- Украина меняет стратегию борьбы с коронавирусом : Waves-ua 14:58
- В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит : Луганский Радар 14:55
- Кабмин решил ужесточить контроль за карантином : Корабелов.инфо 14:50
- Кабмин вводит более жёсткий контроль за соблюдением карантина : UA.news 14:47
- Из-за роста больных в Украине усиливают контроль за соблюдением карантина : IPnews 14:44