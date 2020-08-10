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Август, 10 в 15:05 FacePay24: Приватбанк запустил терминалы с функцией оплаты лицом

Август, 10 в 15:05 FacePay24: Приватбанк запустил терминалы с функцией оплаты лицом (68)

ICTV Факти 2020.08.10 15:06
Приватбанк запустил биометрические POS-терминалы FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица. Для использования сервиса клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три снимка с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту. Как работает эта функция: вводим суму выбираем Оплата лицом
ПРИВАТБАНК, ТЕРМИНАЛ, РАКУРС, ОПЛАТА, КАРТА, РАСПОЗНАВАНИЕ, Васильцов, Украина

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