Август, 10 в 15:05 FacePay24: Приватбанк запустил терминалы с функцией оплаты лицом (68)

ICTV Факти 2020.08.10 15:06

Приватбанк запустил биометрические POS-терминалы FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица. Для использования сервиса клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три снимка с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту. Как работает эта функция: вводим суму выбираем Оплата лицом