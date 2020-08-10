Экс-чиновник торговал запчастями к боевым вертолетам, похищенными со складов ВСУ (49)

- Громкое задержание! Спецоперация контрразведки. Воровали в армии: Экс-чиновнику вручили подозрение : Корупція Інфо 18:54
- СБУ задержала военных на продаже вертолетных запчастей : Kherson.life 18:52
- СБУ задержала военных на продаже запчастей вертолетов ВСУ : Судебно-юридическая газета 18:39
- СБУ разоблачила военных: продавали комплектующие к боевым вертолетам ВСУ : Dialog.ua 18:33
- СБУ пресекла нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам : Единая Одесса 18:29
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ : Газета День 18:25
- Ушлые дельцы наладили торговлю с иностранцем запчастями к боевым вертолетам : CRiME 18:21
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ : Нова Влада 18:08
- 10 августа, 16:36 СБУ задержала преступную группу, которая пыталась продать запчасти к военной технике : Думская.net 18:03
- В ВСУ разоблачили военных, которые продавали запчасти к боевым вертолетам - СБУ : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- СБУ пресекла нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам : Правда За Одессу 17:21
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к вертолетам ВСУ : Крылья 17:19
- 10-Aug-2020 15:55 СБУ предупредила нелегальную продажу запчастей боевых вертолетов иностранцам : Южная правда 17:10
- Август, 10 в 16:48 Продавали детали к вертолетам ВСУ: СБУ разоблачила схему группы бывших военных : ICTV Факти 17:06
- Продавали детали к вертолетам ВСУ: СБУ разоблачила схему группы бывших военных : ГЛАВПОСТ 17:05
- В Киевской области участники преступной группы продавали иностранцам комплектующие к боевым вертолетам : Всеукраинские вести 17:03
- В Житомире иностранцам пытались продать комплектующие к вертолетам, украденные из воинских частей. ФОТО : Журнал Житомира 17:01
- СБУ поймала военных, продававших ворованные вертолетные запчасти : From-UA.com 16:35
- Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ : ПрессОрг24 16:35
- Украли запчасти к боевым вертолетам: СБУ раскрыла аферу с участием военных : Факты 16:34
- Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ : DailyUA 16:24
- Торговлю ворованными комплектующими к военным вертолетам наладили военные (ФОТО) : Ракурс 16:23
- Контрразведка СБУ помешала продаже иностранцам украденных у ВСУ деталей от боевых вертолетов : Преступности.нет 16:17
- В ВСУ разоблачили военных, которые продавали иностранцам запчасти к боевым вертолетам : Західна iнформаційна корпорація 16:16
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к вертолётам ВСУ (ФОТО) : UATV 16:15
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам : Fin.org.ua 16:15
- Сотрудники СБУ задержали военных на торговле комплектующими вертолетов. Фото : РепортерUA 16:12
- Сбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания : Українська правда 16:11
- Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ : ДнепрCity.net 16:05
- В Киевской области участники преступной группы продавали иностранцам комплектующие к боевым вертолетам : 368.media 16:04
- Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ : Kramatorsk.info 15:51
- Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ : Українські національні новини 15:47
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам : Укрудпром 15:45
- Экс-чиновник торговал запчастями к боевым вертолетам, похищенными со складов ВСУ : Новое Время 15:41
- 10.08.2020 :: 15:00 СБУ "перехватила" похищенные комплектующие к военным вертолетам : Транспортный бизнес 15:41
- СБУ задержала служащих при попытке нелегального сбыта запчастей к боевым вертолетам ВСУ : Еспресо TV 15:34
- СБУ "перехватила" похищенные комплектующие к военным вертолетов : MY.UA 15:31
- Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ : UAzmi 15:15
- СБУ "перехватила" похищенные комплектующие к военным вертолетов : NewsMir.info 15:06
- СБУ разоблачила преступную группу в ВСУ, занимающюся кражей и сбытом комплектующих к вертолетам : Главное 15:05
- Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 15:02
- СБУ "перехватила" похищенные комплектующие к военным вертолетов : Укринформ 15:02
- СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ : БизнесЦензор 15:02
- В Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ : RegioNews 14:41