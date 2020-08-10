Экс-чиновник торговал запчастями к боевым вертолетам, похищенными со складов ВСУ (49)

Новое Время 2020.08.10 15:41

10 августа, 15:12 Сотрудники контрразведки предотвратили нелегальный сбыт иностранцам комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в пресс-службе СБУ. Как сообщается, преступную схему организовал экс-руководитель одного из оборонных предприятий в сговоре с бывшими и действующими военнослужащими. По данным следствия, запчасти к вертолетам были похищены со складов воинских частей ВСУ. Фото: СБУ Фото: СБУ