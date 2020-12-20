8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения (54)

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- Когда начнут выплачивать помощь людям, потерявшим доход из-за карантина: важно для попаснян : Попасная.City 22:35
- Шмыгаль рассказал, сколько ФОПов обратились за "карантинной" помощью в приложении "Дія" : Стена 20:45
- За неделю заявки на "карантинные" 8 тысяч подали четверть миллиона украинцев : MY.UA 20:31
- За неделю заявки на "карантинные" 8 тысяч подали четверть миллиона украинцев : КП в Украине 20:16
- За помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Нова Влада 20:09
- Запасайтесь терпением: выплата "карантинных" 8 тысяч переносится, озвучена новая дата : Стена 19:45
- Кабмин перенес дату выплаты ФОПам 8 тысяч гривен : Интеллект Украины 19:43
- Сколько ФОПов обратились за "карантинной" помощью : Соцпортал 19:36
- Кабмин перенес дату выплаты ФОПам 8 тысяч гривен : MY.UA 19:16
- Время для подачи заявок на 8 тыс.грн. помощи для ФЛП продлят до конца года, - Шмыгаль : Iнше ТВ 19:06
- Кабмин перенес дату выплаты ФОПам 8 тысяч гривен : From-UA.com 19:05
- Более 260 тысяч человек подали заявки на компенсацию за карантин, - Шмыгаль : DsNews 19:03
- Сколько ФЛП уже зарегистрировались для получения выплат: ответ Шмыгаля : 24 канал 19:00
- За помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Hubs 18:40
- За "карантинной" помощью обратились более 250 тыс. украинцев : Begemot.media 18:16
- Заявки на помощь подали более 261 тыс. предпринимателей, - Шмыгаль : UATV 18:15
- Когда украинцы получат "Карантинные" 8 тысяч - министр : Барометр Южноукраинска 18:12
- Заявки на помощь оформили более 260 тысяч ФЛП и наемных работников : Рубрика 17:31
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Правда За Одессу 17:27
- Более 260 тысяч ФОПов оформили заявку в приложении "Дія" - Шмыгаль : Ведомости-Украина 17:18
- 20-Dec-2020 14:41 На получение "карантинной помощи" уже подали заявки свыше 261 тысячи предпринимателей : Южная правда 17:16
- 20.12.2020, 16:53 "Карантинные" 8 тысяч гривен начнут выплачивать с 22 декабря - Петрашко : В Час Пик 17:15
- 20.12.2020 Уже с 22 декабря! Украинцы получат выплаты - министр отчитался, услышали все. Что важно знать : Корупція Інфо 16:51
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Мрия Запорожьe 16:16
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Контракты.ua 16:07
- Поступило более 261 тысячи заявок на компенсации ФЛП за ужесточение карантина. Кабмин продлил срок подачи данных, - Шмыгаль : Цензор.Нет 16:02
- Шмыгаль рассказал, сколько предпринимателей оформили заявку на разовую выплату 8 тыс. гривен через "Дію" : Українські Новини 15:45
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Шиповник.ua 15:34
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Измаил вечерний 14:46
- "Карантинная" помощь ФЛП: в "Дії" зарегистрировали более 261 тысячи заявок : Укринформ 14:32
- В Украине перенесли дату начала "карантинных" выплат: что нужно знать : РИА Мелитополь 14:27
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : Bigmir)net Новости 14:09
- "Карантинные" 8 тысяч предпринимателям начнут выплачивать до Нового года - министр : Новости N 14:09
- Помощь в "Дії": на сегодня более 261 тысяч ФЛП и наемных работников оформили заявки на получение помощи : УП: Економічна правда 14:04
- В "Дие" зарегистрировали более 261 тысячи заявок на пособие ФЛП : Depo 14:03
- 8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения : SiteUA 13:57
- В Украине перенесли дату начала "карантинных" выплат: что нужно знать Выплаты компенсаций ФЛП и наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты (выручки) в связи с карантинными ограничениями, начнут проводить не с 21 декабря, а днем позже : Луганский Радар 13:56
- 20 декабря 2020 13:40 Стало известно, когда начнут выплачивать "карантинные" восемь тысяч : Klymenko time 13:49
- За "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов : MY.UA 13:46
- 13:32 20.12 Глава Минэкономики: По 8000 грн начнем выплачивать с 22 декабря : Петр и Мазепа 13:40
- Выплату компенсаций ФЛП перенесли из-за карантина : RegioNews 13:12
- В Украине перенесли дату начала "карантинных" выплат: что нужно знать : Апостроф 13:00
- Названа дата начала выплат "карантинных" 8000 грн : Вести.ua 12:45
- 8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения первых выплат : Слово і Діло 12:43