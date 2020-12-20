8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения (54)

SiteUA 2020.12.20 13:57

Выплата материальной помощи в связи с усилением карантина физическим лицам- предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантина в размере 8 тысяч гривен начнется уже 22 декабря. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, первыми выплаты начнут получать те, кто уже подал заявку на