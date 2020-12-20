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Новую разновидность Covid обнаружили еще в сентябре, но сначала не придали этому значения, - МОЗ Великобритании

Новую разновидность Covid обнаружили еще в сентябре, но сначала не придали этому значения, - МОЗ Великобритании (122)

Газета День 2020.12.20 21:28
Фото: Reuters Новая разновидность коронавируса COVID-19, распространяющаяся быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании - доктор Сьюзан Хопкинс. "Вначале разновидность была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky news.
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2020.12.20 (122)

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