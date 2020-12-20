Новую разновидность Covid обнаружили еще в сентябре, но сначала не придали этому значения, - МОЗ Великобритании (122)

2020.12.20 (122)2020.12.19 (43) →
- Страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта : NewsMir.info 23:07
- В Италии выявили первый случай заражения новым мутировавшим коронавирусом : Гордон 23:06
- Страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта : Подробности.ua 22:41
- Страны Европы прекратили авиасообщение с Британией из-за опасной мутации коронавируса : Экономические новости 22:34
- Мутировавший коронавирус уже добрался до Италии: что известно : 24 канал 22:30
- Пандемия: Испания усиливает контроль всех, кто прибыл с Британии из-за нового штамма вируса : DailyUA 22:24
- Новый штамм COVID подтвердили у туриста в Италии, который вернулся из Британии : Комментарии.UA 22:23
- Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток : PonomarOleg.com 22:20
- В четырех странах мира обнаружен новый вид коронавируса, он на 70% заразнее предыдущего : Меридиан Севастополь 22:08
- Германия срочно временно остановила авиасообщение с Британией из-за агрессивного штамма COVID-19 : NewsMir.info 22:07
- Германия срочно временно остановила авиасообщение с Британией из-за агрессивного штамма COVID-19 : Еспресо TV 22:04
- 21:44 20.12.2020 Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток : Интерфакс-Україна 22:00
- Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией из-за мутации коронавируса - Bild : Новое Время 21:41
- Новый штамм коронавируса в Великобритании - ЕС усиливает ограничения : Dialog.ua 21:33
- Италия также ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 : Газета День 21:28
- Новую разновидность Covid обнаружили еще в сентябре, но сначала не придали этому значения, - МОЗ Великобритании : Газета День 21:28
- Мутация коронавируса: страны ЕС ограничивают въезд из Британии : УНИАН 21:17
- Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Великобритании еще в сентябре, но ей не придали значения : UAinfo 21:14
- ВОЗ призвал усилить контроль из-за мутации Covid : Bigmir)net Новости 21:09
- ВОЗ призвал усилить контроль из-за мутации Covid : Новости N 21:09
- Германия хочет закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса : НикВести 21:08
- Германия предлагает Евросоюзу запретить полёты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса Избранное : 0432.in 21:00
- Европейский Союз приостановит сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса : TK Media 20:44
- Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании : Нова Влада 20:09
- Новый штамм коронавируса: ВОЗ призывает Европу усилить контроль : Gazeta.ua 20:05
- Новая мутация вируса: Германия ограничит сообщение с Великобританией и ЮАР : FaceNews 20:00
- В четырех странах мира обнаружен новый вид коронавируса, он на 70% заразнее предыдущего : Крым.Реалии RFE/RL 19:52
- Сегодня 19:33 Германия предлагает Евросоюзу запретить полёты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса : Таймер Одесса 19:44
- Новый штамм Covid в Британии нашли еще в сентябре : Bigmir)net Новости 19:39
- Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре : ПрессОрг24 19:38
- Уже 3 страны закрыли авиасообщение с Великобританией из-за выявленного нового типа COVID-19 : Iнше ТВ 19:36
- ВОЗ выявила новый и более заразный штамм коронавируса у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии : Шиповник.ua 19:34
- Евросоюз могут закрыть для британцев - СМИ : DailyUA 19:25
- Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре : DailyUA 19:25
- Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ : Новый.net 19:23
- Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре : ProNews 19:23
- ВОЗ просит ужесточить карантин в Европе из-за нового штамма коронавируса : Комментарии.UA 19:23
- Новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре : Новости N 19:09
- Новая мутация коронавируса. Какие страны первыми закрылись от Великобритании : NewsMir.info 19:07
- Новую разновидность коронавируса в Британии обнаружили еще в сентябре : Depo 19:03
- Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения, - Sky news : MY.UA 19:01
- Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре : Українські національні новини 18:47
- Новая мутация коронавируса. Какие страны первыми закрылись от Великобритании : Страна.ua 18:46
- Новый штамм коронавируса в Великобритании обнаружили еще в сентябре. Сначала этому не придали значения : Новое Время 18:41