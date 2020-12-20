Джонсон: новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее (99)

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- Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна : Сегодня.ua 23:02
- Пандемия: Эстония останавливает сообщение с Британией из-за новый штамм вируса : Українські національні новини 23:02
- Мутировавший штамм коронавируса из Британии начал распространяться по Европе: где его нашли : Апостроф 22:45
- "Смертельный коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру" - ВОЗ : GlavPost.Com 22:38
- ВОЗ сделала заявление из-за мутации COVID-19 : Хвиля 22:36
- Мутация коронавируса: ВОЗ призвала Европу усилить подходы для предотвращения распространения вируса : 112.ua 22:30
- В Италии обнаружили случай инфицирования мутировавшим типом коронавируса : 112.ua 22:30
- "Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии : PonomarOleg.com 22:20
- В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии : Сегодня.ua 22:17
- Новый вид коронавируса из Британии обнаружили в трех других странах : Местные вести 22:15
- 22:05 20.12.2020 "Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии : Интерфакс-Україна 22:15
- 20.12.2020 в 22:13 "Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии : InfoResist.org 22:15
- Apple временно закрывает магазины в Калифорнии, некоторые в Великобритании из-за коронавируса : Народный Корреспондент 22:09
- Мутировавший коронавирус из Великобритании нашли в столице Италии : Страна.ua 22:01
- Новый тип коронавируса - 501.V2 активно распространяется в ЮАР : UkrDay.com 21:49
- В ВОЗ рассказали о новой мутации "скоростного" Covid в Британии : Люблю Винницу 21:47
- В Великобритании локдаун может затянутся на несколько месяцев : MIGnews.com.ua 21:38
- По Европе распространяется мутировавший коронавирус. Что нужно о нем знать и почему не стоит паниковать? : Громадське телебачення 21:36
- Мутация коронавируса: ВОЗ призвала Европу усилить контроль : Днепр Вечерний 21:30
- ВОЗ: Новый штамм COVID-19 обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии : Газета День 21:28
- ВОЗ призвал усилить контроль из-за мутации Covid : DailyUA 21:24
- Жесткий карантин в Великобритании затянется на несколько месяцев : Власти.нет 21:16
- ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Нидерландах, Дании и Австралии - из-за него в Британии ужесточили карантинные ограничения : 5 Канал 21:01
- Нидерланды, Дания и Австралия. Новый штамм коронавируса нашли еще в трех странах : Страна.ua 21:01
- "Смертельный коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру" - ВОЗ : Подробности.ua 20:41
- В ВОЗ рассказали о новой мутации "скоростного" Covid в Британии : Главное 20:35
- Новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии - ВОЗ : World News 20:24
- Новая форма коронавируса замечена еще в трех странах : Телеграф.com.ua 20:14
- Британская корона. Чем опасен новый штамм ковида и спасут ли от него вакцины : NewsMir.info 20:07
- Германия предлагает Евросоюзу запретить полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса : NewsMir.info 20:07
- Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин : Сегодня.ua 20:02
- 20.12.2020 19:18 Мутировавший вариант COVID-19 обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии : ДонПресс 19:33
- Несколько стран атаковал новый штамм коронавируса : Технополис 19:32
- Новый штамм COVID-19 обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии, - ВОЗ : Рубрика 19:31
- Бельгия вслед за Нидерландами приостанавливает пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 : РИА Мелитополь 19:27
- Новый штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах : ProNews 19:23
- Британская корона. Чем опасен новый штамм ковида и спасут ли от него вакцины : Страна.ua 19:16
- Страны Европы прекращают авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения новой мутации коронавируса : Власти.нет 19:16
- Мутация коронавируса: ВОЗ призвала Европу усилить контроль : Українська правда 19:11
- Новый штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах : Всеукраинские вести 18:57
- Не только Британия: в ВОЗ назвали страны, которые атаковал новый штамм коронавируса : Люблю Винницу 18:47
- В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса : FakeOFF 18:35
- Новую мутацию коронавируса обнаружили в еще трех странах : Ракурс 18:24
- Но 70% быстрее. Чем опасен новый штамм коронавируса в Британии, вызвавший переполох во всей Европе : NewsMir.info 18:07
- Новая мутация коронавируса: страны закрывают сообщение с Британией : Контракты.ua 18:07