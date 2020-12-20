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Джонсон: новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее

Джонсон: новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее (99)

24 канал 2020.12.20 11:00
20 декабря 2020 , 10:50 Джонсон: новый штамм коронавируса в Британии может быть на 70% заразнее / Getty Images Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, которым заразились больше тысячи человек. Премьер-министр Борис Джонсон считает, что мутация коронавируса может быть на 70% заразнее, чем предыдущий штамм. Об этом Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции.
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2020.12.20 (99)

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