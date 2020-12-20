ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса (50)

Укринформ 2020.12.20 20:17

20.12.2020 20:07 Всемирная организация здравоохранения находится в тесном контакте с представителями Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса. Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC. Отмечается, что, кроме Великобритании, новый штамм обнаружили еще в трех странах: 9 случаев зафиксировано в Дании и по одному - в Нидерландах и Австралии. По имеющимся данным, новый штамм распространяется быстрее, однако пока нет