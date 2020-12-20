ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса (50)

2020.12.20 (50)2020.12.19 (7) →
- Европа закрывается от Великобритании из-за вспышки нового штамма коронавируса : ЛІГАБізнесІнформ 21:38
- Новый штамм коронавируса: что о нем известно и как реагируют британцы : 5 Канал 21:30
- Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия : 7Днів.info 21:06
- Великобритании предрекли карантин в "несколько месяцев" : Хвиля 20:36
- ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса : Укринформ 20:17
- Новый штамм коронавируса в Британии: страны ЕС приостанавливают пассажирские перевозки : УНИАН 19:17
- 20.12.2020 Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за нового штамма коронавируса : ОРД-02 19:08
- Мутировавший COVID-19 может отправить Британию в длительный локдаун : 24 канал 18:30
- Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 : РИА Мелитополь 18:27
- Декабрь, 20 в 17:12 Джонсон - похититель Рождества: британцы массово покидают Лондон из-за локдауна : ICTV Факти 17:36
- Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 : FinOboz 17:34
- Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 : Капитал 17:20
- Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 : PonomarOleg.com 17:20
- Новый штамм коронавируса в Британии: реакция ВОЗ : ForUm 17:05
- Украденное Рождество: британцы возмущены карантином : Gazeta.ua 17:05
- Новый штамм коронавируса в Британии: страны ЕС вводят запрет на пассажирские перевозки : УНИАН 17:02
- Новый штамм коронавируса оказался заразнее на 70% : Karachun.com.ua 16:47
- Новый штамм коронавируса в Британии: страны ЕС вводят запрет на пассажироперевозки : УНИАН 16:47
- 20.12.2020 в 16:44 Уже три страны закрыли сообщение с Британией из-за нового типа коронавируса : InfoResist.org 16:45
- В Великобритании обнаружили новый штамм вируса covid-19 20 December 2020, 14:49 : Николаев в подробностях 16:34
- Италия присоединилась к запрету авиарейсов из Британии из-за нового штамма вируса : УП Європейська правда 16:32
- Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 : Цензор.Нет 16:32
- В Великобритании нашли новый штамм вируса, - Джонсон : MY.UA 16:31
- 16:12 / 20.12.2020 В Великобритании нашли новый штамм вируса, - Джонсон : Багнет 16:31
- Заразнее на 70 процентов: что известно о новом штамме СOVID-19, "атаковавшем" Британию : РИА Мелитополь 16:27
- 16:07 20.12.2020 Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 : Интерфакс-Україна 16:15
- Ряд стран срочно прекращает авиасообщений с Британией из-за нового штамма коронавируса : Апостроф 16:00
- Ряд стран срочно прекращает авиасообщений с Британией из-за нового штамма коронавируса : Луганский Радар 15:56
- 20.12.2020, 15:30 Может быть на 70% заразнее: В Великобритании усиливают карантин из-за нового штамма коронавируса : В Час Пик 15:45
- Франция может прекратить сообщение с Великобританией, - СМИ : Рубрика 15:31
- Германия планирует закрыть авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом Covid-19 : 112.ua 15:30
- Заразнее на 70 процентов: что известно о новом штамме СOVID-19, "атаковавшем" Британию : Луганский Радар 14:56
- Заразнее на 70 процентов: что известно о новом штамме СOVID-19, "атаковавшем" Британию : Апостроф 14:45
- Британский премьер рассказал, насколько опасен новый штамм коронавируса : NewsOne 14:40
- Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за нового штамма коронавируса : ForUm 14:05
- Нидерланды отказались принимать самолеты из Британии из-за нового штамма коронавируса : Західна iнформаційна корпорація 13:46
- 13:18 20.12 Великобритания ужесточает карантин для трети населения из-за нового штамма COVID-19 : Петр и Мазепа 13:40
- В Британии обнаружили новый штамм коронавируса: он может быть более заразным : Национальный Банк Новостей 13:39
- Премьер Великобритании заявил о новом штамме COVID: на 70% заразнее : Позиция 13:35
- В Великобритании нашли новый штамм вируса, - Джонсон : Новости N 13:09
- Джонсон заявил, что из-за нового штамма COVID-19 карантин в Британии на Рождество не облегчат : Рубрика 12:31
- Новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразен: ВОЗ взяла ситуацию под свой контроль : Судебно-юридическая газета 11:40
- В Великобритании обнаружили опасную мутацию коронавируса (ВИДЕО) : Lenta.ua 11:38
- Новый штамм COVID-19 в Великобритании заразнее на 70% - Джонсон : ProNews 11:23
- В Великобритании нашли новый штамм вируса, - Джонсон : 112.ua 11:00