Британия ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса (109)

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- Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID, - СМИ : НикВести 23:08
- Евросоюз закрывает авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : Украина криминальная 23:02
- Евросоюз закрывает авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : Факты 22:34
- ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса : Новости Ю 22:22
- Италия тоже закрыла авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : Новости Ю 22:21
- Британия ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса : Новости Ю 22:20
- Новый генетический вариант самого опасного коронавируса выявлен в Великобритании : UkrDay.com 21:49
- Новую разновидность COVID-19 нашли в еще трех странах: прием рейсов из Британии приостанавливают : Инфолайн 21:48
- ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса : GlavPost.Com 21:38
- Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения, - Sky news : FinOboz 21:34
- В Лондоне - транспортный коллапс: люди массово уезжают из города из-за локдауна : Укринформ 21:32
- Жители Лондона массово покидают столицу из-за новых жестких ограничений : Газета День 21:28
- Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за мутации коронавирус, - СМИ : Західна iнформаційна корпорація 21:16
- Германия закрыла авиасообщение с Британией : Gazeta.ua 21:05
- Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19, - СМИ : 24 канал 21:00
- Жесткий карантин в Британии может затянуться на месяцы : Слово і Діло 20:43
- Европа закрывает границы с Великобританией из-за нового штамма коронавируса : World News 20:24
- ВОЗ призвала Европу ужесточить карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса : Західна iнформаційна корпорація 20:16
- Италия тоже закрыла авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : NewsMir.info 20:07
- Новый тип коронавируса быстро распространяется по Британии : УкрОП.org 19:49
- Италия тоже закрыла авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : MY.UA 19:46
- Bild: правительство Меркель хочет закрытия границ ЕС для британцев из-за нового вида COVID-19 : ПрессОрг24 19:38
- Италия тоже закрыла авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса : Укринформ 19:32
- Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса : Новый.net 19:23
- Бельгия вслед за Нидерландами запретила полеты из Британии : Новости Ю 19:20
- Новый штамм коронавируса вызвал массовое бегство из Лондона : Наша Газета Луганск 19:04
- Из-за нового штамма "короны" локдаун в Британии затянется на несколько месяцев : Сегодня.ua 18:46
- Европейские страны закрывают авиасообщение с Британией из-за нового коронавируса : Судебно-юридическая газета 18:40
- Новый локдаун в Британии может затянуться на месяцы : Bigmir)net Новости 18:39
- Жители Лондона массово уезжают из города в связи с новыми ограничениями : 112.ua 18:30
- Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне, - Джонсон : Газета День 18:28
- Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса : Газета День 18:28
- Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса : Газета День 18:27
- Bild: правительство Меркель хочет закрытия границ ЕС для британцев из-за нового вида COVID-19 : DailyUA 18:24
- Британия ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса : Begemot.media 18:16
- Уже две страны отменили поезда и самолеты из Британии из-за мутировавшего COVID-19 : ОстроВ 18:10
- Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений : 5 Канал 18:00
- Bild: правительство Меркель хочет закрытия границ ЕС для британцев из-за нового вида COVID-19 : Українські національні новини 17:32
- Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения : Цензор.Нет 17:32
- "Борисполь" до конца дня примет два рейса из Лондона на фоне сообщений о новом штамме коронавируса в Британии : MY.UA 17:31
- Коронавирус мутировал : Верже 17:20
- Великобритания сообщила о новой мутации вируса : PonomarOleg.com 17:20
- Бельгия вслед за Нидерландами запретила полеты из Британии : Укринформ 17:17