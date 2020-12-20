Британия ужесточает карантин из-за нового штамма коронавируса (109)

Новости Ю 2020.12.20 22:20

Сегодня, 19:41 Правительство Великобритании ужесточает коронавирусные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии из-за резкого роста случаев заболевания. Как передает Новости Ю, об этом сообщает Reuters. Источник: www.ukrinform.ru Таким образом Лондон и юго-восточная Англия, которые в настоящее время находятся на высшем уровне трехуровневой системы правил карантинных ограничений, теперь будут помещены на новый уровень - четвертый, который по