У Байдена назвали ответственных за энергетику и климат (32)

Рубрика 2020.12.20 22:31

Ольга Проскурова Избранный президентом США Джо Байден в субботу, 19 декабря, представил новых членов своей администрации, ответственных за вопросы климата и энергетики. Об этом пишет Reuters. Агентство по охране окружающей среды (EPA) может возглавить Майкл Риган. Если кандидатуру главы агентства поддержит Сенат, Риган станет первым темнокожим на этом посту. Национальным советником по климату может стать Джина Маккарти - в