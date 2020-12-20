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Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе

Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе (57)

RegioNews 2020.12.20 12:42
20 декабря 2020, 12:40 Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ Президент не готов менять Конституцию по требованию РФ Фото из открытых источников Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом глава государства рассказал во время интервью изданию The New York Times В частности, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский
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2020.12.20 (57)

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