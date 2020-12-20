Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе (57)

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- Украина не изменит курс на членство в НАТО, - Зеленский : Нова Влада 22:09
- Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией : Люблю Винницу 21:47
- - 20 декабря 2020 19:46 Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : EconomistUA 21:31
- Украина не изменит курс на членство в НАТО, - Зеленский : Hubs 20:40
- Зеленский рассказал об амбициях Украины относительно НАТО : Рубрика 20:31
- Зеленский очертил красные линии Путину по НАТО : Хвиля 20:06
- 20.12.2020 20:03 Зеленский рассказал, на какие компромиссы готов пойти, что бы прекратить войну на Донбассе : ДонПресс 20:03
- Украина согласилась на компромисс по Донбассу: Зеленский рассказал, как может закончиться конфликт : Национальный Банк Новостей 19:39
- Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : Николаевские Известия 18:46
- сегодня в 17:30 Зеленский рассказал о компромиссах с РФ для завершения войны на Донбассе : Трибун Луганска 18:45
- Зеленский исключил отказ от курса на НАТО : Новости N 18:09
- "Даже если это станет ценой за мир на Донбассе": Зеленский не собирается отказываться от интеграции Украины в НАТО : FinOboz 17:34
- Зеленский не будет отказываться от курса на НАТО : Ведомости-Украина 17:18
- Зеленский исключил отказ от курса на НАТО : Слово і Діло 17:13
- Зеленский назвал приемлемые компромиссы для завершения войны на Донбассе : Новости Донбасса 17:10
- Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : Мрия Запорожьe 16:16
- Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : Вибори в Україні та світі 16:16
- Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : Bigmir)net Новости 16:09
- Зеленский исключает отказ от курса на НАТО : Ukr-Today.com 15:49
- Зеленский не считает, что Украине придется отрешиться от НАТО ради мира с Россией : Ukr-Today.com 15:49
- Зеленский прокомментировал возможность обменять членство в НАТО на мир на Донбассе : UA.news 15:48
- Зеленский: Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию : 62.ua 15:06
- Зеленский не уберет из Конституции курс на НАТО ради "мира" на Донбассе, но "без компромиссов война не закончится" : DsNews 15:03
- Зеленский: Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию : 0642 Луганск 15:02
- Зеленский не согласится на изъятие из Конституции курса на членство в НАТО как "цену за мир" : Українська правда 14:11
- Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией : ПрессОрг24 13:38
- Зеленский не согласится на изъятие из Конституции курса на членство в НАТО как "цену за мир" : УП Європейська правда 13:32
- Зеленский очертил компромиссы, на которые может пойти ради мира на Донбассе : Depo 13:03
- Большие "игроки" не смогут: Зеленский рассказал, на что пойдет ради мира на Донбассе : Вести-UA 12:52
- Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией : ДнепрCity.net 12:44
- Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе : RegioNews 12:42
- Новая Конституция: Зеленский рассказал, когда и как перепишут главный закон Украины : Hyser 12:41
- Зеленский прокомментировал изменения Конституции из-за Минских соглашений и отношение к НАТО : MIGnews.com.ua 12:38
- Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией : DailyUA 12:24
- Зеленский не считает, что Украине придется отказаться от НАТО ради мира с Россией : Українські національні новини 11:47
- Зеленский дал четкий ответ, пойдет ли он на уступки по Донбассу: "Я это говорил Путину" : Dialog.ua 10:33
- Готова ли Украина изменить Конституцию в вопросе Донбасса: ответ Зеленского : 24 канал 10:30
- Зеленский не готов отменять курс на членство в НАТО ради Донбасса : Капитал 10:20
- Донбасс умирает - Зеленский заявил о готовности пойти на уступки Путину : Online.ua 10:14
- Украина готова изменить Конституцию в вопросе Донбасса, но не курс на НАТО, - Зеленский : Фокус 10:04
- Донбасс умирает - Зеленский заявил о готовности пойти на уступки Путину : MY.UA 10:01
- В компромиссах должна быть логика: Зеленский прокомментировал готовность Украины отказаться от НАТО ради мира на Донбассе : Факты 09:04