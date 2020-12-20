Зеленский рассказал, как планирует добиться мира на Донбассе (68)

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- На заявление Зеленского о "глубоких отношениях" с Байденом отреагировали в Крыму : Главред 14:06
- Зеленский объяснил, почему Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19 : APnews.com.ua 14:01
- "Невозможно объяснить, почему мы не берем "Спутник". Главные заявления Зеленского в интервью New York Times : Страна.ua 13:16
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- Зеленский в интервью: до своего президентства Байден, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной : Инфолайн 12:48
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- Донбасс умирает без Украины, помочь могли бы США, - Зеленский : Донецкие Новости 12:27
- Зеленский признал проблему с получением вакцины от COVID-19 : Винница Реал 12:11
- Зеленский рассказал, почему президент Байден для Украины - лучше, чем Трамп : Факты 12:04
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- Зеленский назвал разницу между Трампом и Байденом: "Он лучше знает Украину" : Dialog.ua 11:33
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- 20-Dec-2020 10:06 Интервью Владимира Зеленського The New York Times : Южная правда 11:16
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- 20 декабря 2020 09:58 Комплименты Байдену, сотрудничество с Порошенко, российская вакцина в Украине - о чем рассказал Зеленский в интервью The New York Times : Klymenko time 10:49
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