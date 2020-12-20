Зеленский рассказал, как планирует добиться мира на Донбассе (68)

Интеллект Украины 2020.12.20 17:43

Евгений Стелькин Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие "игроки" на международной арене не смогут решить вопрос установления мира на Донбассе без участия Украины. Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства. По словам Зеленского, даже если США и Россия сядут за стол переговоров, то не смогут договориться обо всем, так как существуют разные интересы.