Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский рассказал, как планирует добиться мира на Донбассе

Зеленский рассказал, как планирует добиться мира на Донбассе (68)

Интеллект Украины 2020.12.20 17:43
Евгений Стелькин Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие "игроки" на международной арене не смогут решить вопрос установления мира на Донбассе без участия Украины. Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства. По словам Зеленского, даже если США и Россия сядут за стол переговоров, то не смогут договориться обо всем, так как существуют разные интересы.
ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, ДОНБАСС, ЕВРОПА, ДЖО, ВАКЦИНА, Зеленский, Украина, Россия, США, Великобритания

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020