Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате - Зеленский (77)

Gazeta.ua 2020.12.20 01:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в нормандской формате. По его словам, избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры. Об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента. Он считает, что США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Украинский лидер надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.