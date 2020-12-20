Из-за тройного убийства на Донбассе поднята вся полиция: кадры (61)

Dialog.ua 2020.12.20 18:03

Сначала на Донетчине в Славянске было обнаружено тело 56-летнего мужчины, а спустя время его сожительницы и матери. В Славянске Донецкой области вчера, 19 декабря, произошло тройное убийство. Здесь нашли тело 56-летнего жителя, а затем его гражданской жены и матери погибшего, сообщает Диалог.UA со ссылкой на сайт Нацполиции Донецкой области. Погибшего обнаружили у гаражей по улице Бульварная.