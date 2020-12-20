Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд (70)

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- Зеленский хочет построить Диснейленд и Голливуд в Украине : APnews.com.ua 15:01
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- Диснейленд и безвиз с США: Зеленский рассказал, что ждет от Байдена : Судебно-юридическая газета 13:40
- Зеленский заявил, что хочет построить Диснейленд в Украине : Інформатор.press 13:36
- Голливуд и Диснейленд: Зеленский поделился своими планами в Украине : DsNews 13:33
- Зеленский рассказал о планах построить Голливуд: наши дети заслуживают этого : РБК-Україна 13:31
- Зеленский: Байден может усилить переговоры в Нормандском формате : Экономика.com.ua 13:30
- Зеленский хочет построить в Украине Голливуд : Местные вести 13:15
- Украинский Диснейленд: Зеленский сделал громкое заявление : Подробности.ua 13:11
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- Зеленский намерен добиться безвиза с США : Соцпортал 12:36
- Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд : Цензор.Нет 12:32
- - 20 декабря 2020 11:06 Зеленский намерен добиться безвиза с США : EconomistUA 12:31
- Президент намерен добиться безвиза с США : DailyUA 12:24
- Зеленский хочет создать в Украине Голливуд и Диснейленд : NewsMax.com.ua 12:07
- Визит в Киев, бизнес и Голливуд в Украине: о чем Зеленский хочет поговорить с Байденом : 24 канал 12:00
- Голливуд в Украине: Зеленский поделился грандиозными планами : Акценты 12:00
- 20.12.2020, 11:14 Зеленский рассказал о планах построить в Украине Голливуд и Диснейленд : В Час Пик 11:45