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Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд

Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд (70)

Obozrevatel 2020.12.20 22:10
Марина Погорилко 31 минуту назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы построить в Украине Голливуд и Диснейленд. Такое желание он озвучил в интервью американскому изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на официальном сайте президента. По его мнению, эти достопримечательности могли бы "продвинуть" Украину с точки зрения отношений в туризме, а также безвизового режима с США.
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