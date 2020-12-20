Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд (70)

Obozrevatel 2020.12.20 22:10

Марина Погорилко 31 минуту назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы построить в Украине Голливуд и Диснейленд. Такое желание он озвучил в интервью американскому изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на официальном сайте президента. По его мнению, эти достопримечательности могли бы "продвинуть" Украину с точки зрения отношений в туризме, а также безвизового режима с США.