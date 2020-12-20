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Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги

Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги (38)

Gazeta.ua 2020.12.20 12:35
Инфраструктура - это витрина для тех, кто хочет инвестировать в Украину - Зеленский. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский считает, что строительство дорог является одним из факторов в борьбе с коронавирусом, так как "быстрые" начали быстро добираться до больных. Об этом он рассказал в интервью New York Times, информирует пресс служба Офиса президента. По словам президента, инфраструктуру необходимо делать, потому что "это
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