Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги (38)

Gazeta.ua 2020.12.20 12:35

Инфраструктура - это витрина для тех, кто хочет инвестировать в Украину - Зеленский. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский считает, что строительство дорог является одним из факторов в борьбе с коронавирусом, так как "быстрые" начали быстро добираться до больных. Об этом он рассказал в интервью New York Times, информирует пресс служба Офиса президента. По словам президента, инфраструктуру необходимо делать, потому что "это