Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги (38)

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- Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги : Gazeta.ua 12:35
- "Я этим очень горжусь": Зеленский рассказал, почему дороги в Украине строят во время пандемии : APnews.com.ua 12:31
- 20.12.2020 в 12:13 Президент рассказал, почему во время пандемии строят дороги : InfoResist.org 12:15
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