Сегодня 16:00 На Фиджи обрушился мощный ураган: разрушен остров Киа, есть погибшие (47)

Весь Харьков 2020.12.20 17:10

На острова Фиджи обрушился мощный ураган Яса, который оставил людей без крова и пресной воды. Небольшой остров Киа был полностью разрушен. Погибло четыре человека, сообщает Reuters. По шкале Саффира-Симпсона шторму дали максимальную пятую категорию. "Провинция Буа на северном острове Вануа-Леву понесла 70% ущерба и разрушений, а небольшой остров Киа был полностью разрушен", - говорится в сообщении.