На трассе Днепр - Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами. Фото с места пожара (49)

Страна.ua 2020.12.20 19:01

18:52, сегодня В автобусе на трассе Днепр-Кривой Рог загорелся автобус. Фото: ГСЧС Утром в воскресенье, 20 декабря, произошло возгорание автобуса с пассажирами на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) Днепровского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. На место происшествия прибыло отделение пятой государственной пожарно- спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда