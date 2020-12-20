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На трассе Днепр - Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами. Фото с места пожара (49)

Страна.ua 2020.12.20 19:01
18:52, сегодня В автобусе на трассе Днепр-Кривой Рог загорелся автобус. Фото: ГСЧС Утром в воскресенье, 20 декабря, произошло возгорание автобуса с пассажирами на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) Днепровского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. На место происшествия прибыло отделение пятой государственной пожарно- спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда
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